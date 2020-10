Vincent, de man die de Gouden Klassiekers won zonder Van Aert in de Strade en Sanremo: “Corona is de redder van mijn ploeg geweest”

Hij is de enige wielerliefhebber die blij is dat Parijs-Roubaix niet doorgaat. Vincent van Marrewijk sprong na de Ronde naar de koppositie van de Gouden Klassiekers en mag zich nu € 7.000 rijker rekenen. De Nederlander kon de eindzege zelfs pakken zonder winnaar Wout van Aert in de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. “Dankzij Fuglsang en de goedkope Vlasov ben ik van ver kunnen terugkomen.”

Dat het bibberen was tot het bittere eind voor Vincent van Marrewijk, is een understatement. De Nederlander is een doorwinterd deelnemer aan de Gouden Spelen en pakte al meermaals (kleine) prijzen, maar winnen zat er nog nooit in. De spanning zat er tijdens de Ronde dan ook goed in. “Dat je geen idee hebt hoe de teams van de concurrentie eruit zien, is het meest stresserende van al. Het is een beetje onwerkelijk dat het alsnog gelukt is om te winnen. Ik stond voor de Ronde van Vlaanderen niet eens in de top-3. Het verschil met de tweede is dan ook bijzonder klein (14 punten, red.). Ik denk dat afgelopen zondag de derde plaats van Kristoff een groot verschil gemaakt heeft voor mijn team.”

Een straffe comeback in het klassement, dus, maar uitgebreid vieren zat er door de gekende omstandigheden niet in. “Normaal zou ik een feestje bouwen met familie en vrienden. Nu heb ik een biertje in de zetel opengetrokken, wat ook gesmaakt heeft (lacht). Wat ik met het geld ga doen? Reizen is tegenwoordig ook al onmogelijk, dus ga ik wellicht nog wat extra renoveren in mijn nieuwe huis.”

De coronacrisis maakte van de Gouden Klassiekers het meest atypische spel ooit, maar toch is Vincent van Marrewijk het virus ook een beetje dankbaar. “Na de lange onderbreking mochten we ons team in de zomer helemaal opnieuw samenstellen. Dat was een cruciaal moment, ik ben het meer tactisch beginnen spelen en heb vrij eenvoudig punten gescoord in de Italiaanse koersen. Vooral dankzij Fuglsang en de goedkope Vlasov ben ik in augustus van ver kunnen terugkomen. Corona is dus een beetje mijn redder geweest.”

Volledig scherm De goedkope Aleksandr Vlasov bezorgde Vincent van Marrewijk heel wat punten in de Italiaanse koersen. © Photo News

Niet alleen corona was Vincents hulplijn, maar ook een verbluffend sterk all-round team. ‘Vinnie 3’ kon de eindzege zelfs binnenhalen zonder Wout van Aert in de maand augustus. Onze landgenoot won toen nochtans de Strade Bianche én Milaan-Sanremo. “Daarom ben ik zelf nog meer verbaasd dat ik gewonnen heb”, lacht Vincent. “Ik heb Van Aert pas voor Gent-Wevelgem ingebracht, beter laat dan nooit. Ook de transfer van Marc Hirschi was een schot in de roos. Hij won meteen na die transfer de Waalse Pijl en had eigenlijk ook Luik-Bastenaken-Luik moeten winnen.”

Transfers op het goede moment, maar ook de afgelasting van Parijs-Roubaix kwam niet bepaald ongelegen. “Als wielerliefhebber had ik natuurlijk graag een tweede strijd tussen Van Aert en Van der Poel gezien”, aldus Vincent. “Maar mijn ploeg was waarschijnlijk niet sterk genoeg voor Roubaix, dus de eindwinst daar over de streep trekken was heel moeilijk geweest. In dat geval vind ik de afgelasting dus iets minder erg (lacht).”

Het team waarmee Vincent van Marrewijk de Gouden Klassiekers winnend afsloot:

Volledig scherm Het winnende eindteam van Vincent van Marrewijk. © HLN

De transfers van Vincent in de Gouden Klassiekers:

Volledig scherm De beslissende transfers van Vincent van Marrewijk in de Gouden Klassiekers. © HLN

