Vierde keer, goeie keer: ook op de Muur van Hoei geen maat op Tadej Pogacar

Een heuvelklassieker met het scenario van een doorsnee sprintetappe in een grote ronde. De Waalse Pijl, dat is wachten, wachten en nog eens wachten. Niet op Godot, wel op de Muur van Hoei. Coureurs die de helling nog niet kenden hadden het geluk dat ze hem niet één, maar drie keer op mochten klauteren.

Bij de derde keer was het ridder of mis, want net als de voorbije jaren waren de eerste twee klimpartijen een maat voor niets. Ondertussen genoot een kopgroep van het mooie weer. Kragh Andersen bleek de grootste zonneklopper, de Deen kleurde de finale aan de zijde van het anticiperende duo Battistella-Vervaeke.

Daarachter de trein van UAE-Team Emirates en topfavoriet Pogacar. De Sloveen ontsnapte op 20 kilometer ternauwernood aan een valpartij waarbij Powless en Kron tegen de grond gingen, verder geen vuiltje aan de lucht. Met Gaudu stapte zelfs een potentiële concurrent voor de zege vroeg uit de wedstrijd.

Op de Côte de Chérave zetten Pogacar en de zijnen de stormloop in. Ulissi en Hirschi namen Kragh Andersen en Battistella bij hun nekvel, Vervaeke bleef nog even volharden. Aan de voet van de scherprechter was zijn verhaal uit, alles te doen op de Muur van Hoe. Of wat had u anders gedacht?

Een uitstekend gepositioneerde Pogacar zag Bardet als eerste zijn jump inzetten, maar de Fransman ging te vroeg. Op de allersteilste stroken schakelde de Sloveen even bij om daarna iedereen met hoge omwentelingen wat lengtes aan te smeren.

Niemand had ervan terug, Skjelmose en Landa onderscheidden zich nog als besten van de rest. Verder tekenden Benoot (7de) en Van Gils (8ste) nog voor twee Belgische noteringen in de top tien. Allemaal in de schaduw van Pogacar: de Sloveen is zondag opnieuw topfavoriet voor Luik-Bastenaken-Luik.

Tadej Pogacar: “Koersen winnen, dat raak je niet beu”

Tadej Pogacar blijft het peloton domineren. Met de Waalse Pijl heeft hij een nieuwe koers op zijn palmares aangevinkt. “Het was lastig, zeker met die spectaculaire finish”, aldus Pogacar. “Mijn ploeg heeft het verschil gemaakt. Al dat werk, ze gaven me een boost. Ik moest het wel afmaken, anders waren de inspanningen van mijn teamgenoten voor niets geweest.”

“Het was een nerveuze koers, maar ik werd goed vooraan gehouden. We wisten dat we de koers moesten dragen, niemand heeft ons geholpen. Ineos een beetje, maar de jongens waren moe na 200 kilometer. Ik ben hier heel blij mee. Koersen winnen, dat raak je nooit beu. Ik geniet van dit moment en mijn vorm. Zondag komt Remco erbij in Luik. hij komt van hoogte en zal fris zitten. Het zal een competitieve wedstrijd worden.”

