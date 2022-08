Vier weken na de Tour denkt Van Aert weer aan winst in Hamburg: “Rust heeft Wout goed gedaan”

Moe en verkouden zegde Wout van Aert op het laatst af voor de Clásica San Sebastián (30 juli). Op het elan van een bijzonder succesrijke Tour de France (groene trui, drie ritzeges) wilde Van Aert zes dagen na de triomfantelijke aankomst van de Tour in Parijs ook de Spaanse klassieker winnen. En indien niet, dan toch Remco Evenepoel het knap lastig maken. Maar dan zei het lijf van de atleet neen.

“Het is een erg intensieve Tour geweest, fysiek en mentaal”, zegt ploegleider Marc Reef, die zondag in de BEMER Cyclassics in Hamburg de volgwagen achter Van Aert zal besturen. “De veer heeft lang gespannen gestaan. De voorbereiding op de Tour begon vroeg, de focus erop moest lang worden volgehouden, en de Tour zelf bracht veel druk mee, voor Wout en voor het team.”

Het stond niet in de planning dat Van Aert San Sebastián niet zou rijden. Met frisse tegenzin deed Van Aert het toch. Reef: “Wout koerst heel graag. Hij vindt het moeilijk om zijn fiets aan de kant te zetten. Maar het kon niet anders. De Tour is een groot succes geweest, dat heeft geholpen bij het accepteren. En nu is het kijken naar het einde van het seizoen. Dan moet je de juiste keuzes maken. We denken dat het goed zal uitpakken. Zo gauw hij kon, is hij met de opbouw naar deze periode begonnen, waarin Canada en zeker het WK centraal staan.”

Volledig scherm Van Aert won tijdens de Tour drie ritten en de groene trui. © Photo News

Canada, dat zijn de GP’s van Québec (9 september) en Montréal (11 september). Het WK vindt in het Australische Wollongong plaats. Van Aert zal niet de tijdrit rijden, hij zet alles op goud in de wegrit (25 september).

Van Aert reist na Canada meteen door naar Australië - het tijdverschil tussen Montréal en Wollongong is veertien uur (veertien uur vroeger in Australië). Doe daar zes uur verschil bij tussen Brussel en Montréal en Van Aert zal in drie weken tijd een tijdverschil van 24 uren overbruggen. Twee weken Australië moeten voor zo’n jetlag volstaan.

Andere aanloop

Tot het zover is, rijdt Van Aert eerst nog Hamburg en volgende week Plouay (28 augustus). Zijn aanloop naar het WK is helemaal anders dan vorig jaar. Na de Tour ging het naar de Spelen. Van de Spelen ging het naar een hoogtestage van drie weken. En na die hoogtestage volgde de Ronde van Groot-Brittannië. Vier eendagswedstrijden moeten het doen, een hoogtetraining simuleert Van Aert in een hoogtetent thuis. En de honger naar winst is gebleven. Te beginnen in Hamburg.

Reef: “Zijn break heeft Wout goed gedaan. Het is nu afwachten hoe Wout ervoor staat, fysiek en in competitie. Soms loopt het minder goed op training en lukt het allemaal in koers. Soms is het andersom. Hamburg is een relatief eenvoudige koers, met de finale op de Waseberg. De afgelopen jaren is de koers altijd geëindigd met een sprint. We zullen er alles aan doen opdat Wout zondag kan winnen. Met de kwaliteiten die hij heeft kan hij zondag heel ver komen.”

Volledig scherm Wout van Aert. © AFP