Vier op een rij: Kooij wint alweer in Tour of Britain na sterke lead-out Van Aert

Soudal Quick-Step ziet Remco Evenepoel “groeien” voor cruciale periode: “Trainingen afgestemd op piek in tweede en derde week”

Zo, dat waren ze: de eerste negen dagen die Remco Evenepoel zonder al teveel kleurscheuren wilde doorkomen. Missie volbracht, ook al stond hij continu in de schijnwerpers. Zíjn Vuelta kan beginnen. Samen met ploegleider Klaas Lodewyck en enkele andere intimi maken we een tussentijdse round-up. “Als er tijdens de busrit naar de start plots een flesje water tegen de voorruit knalt en ik schrik me rot, weten we: het zit snor.”