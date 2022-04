VIDEO. Equivalent van 26 hamburgers of 58 blikjes cola: dit is wat Pogacar en Van der Poel naar binnen werken tijdens de Ronde

Wielrennen Bradley Wiggins heeft een boon voor Van Aert: “Wout is mijn held, hij zegt altijd goedendag”

Biniam Girmay schreef geschiedenis en Tadej Pogacar kan de Ronde van Vlaanderen winnen. Maar Wout van Aert is pas echt zijn held, zegt Bradley Wiggins. “Wout zegt goedendag, elke keer dat hij me ziet”, zegt Wiggins in een zoomcall voor zijn nieuwe werkgever Discovery.

29 maart