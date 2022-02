Victor Campenaerts vijfde ondanks twee platte banden, een val en gekneusde ribben: “Misschien reed ik met te weinig bandendruk”

WielrennenDe beste man in koers was hij niet. Dat was winnaar Wout van Aert, maar net achter de ontketende Belgische kampioen kwam Victor Campenaerts. Ondanks twee keer materiaalpech en een val in de finale, eindigde de renner van Lotto-Soudal nog vijfde. “Die ereplaats was niet waar ik vooraf voor had getekend, maar na zo’n pechdag moet ik daar tevreden mee zijn.”

84,9 kilometer van de streep: De Paddestraat. Lekke band Victor Campenaerts.

58,2 kilometer van de streep: De Holleweg. Lekke band plus valpartij Victor Campenaerts.

42,9 kilometer van de streep: Sint-Blasius-Boekel. Fietswissel Victor Campenaerts

38,3 kilometer van de streep: Haaghoek. Victor Campenaerts sukkelt in de berm.

De finale van de Omloop kwam laat op gang, maar in de pre-finale zorgde het rugnummer 22 voor de nodige animo. Al was de kopman van Lotto-Soudal daar zelf niet amused om. “Wat een rotdag. Twee keer lek en door die tweede platte band kon ik op de Holleweg niet tijdig remmen en belandde in een vleeshoop. Ik kreeg daarbij een klap op mijn ribben.”

Het resulteerde in een dolle inhaalrace met pijnlijke grimas. “Victor was echt goed, maar het is jammer dat hij werd afgeremd door die tegenslag”, zegt ploegleider Nikolas Maes, die de twee lekke banden van zijn kopman niet enkel toeschrijft aan pech. “In de Vlaamse klassiekers gaat het deels om kunde en deels om techniek. Wat dat tweede aspect betreft, zie ik bij Victor nog zaken die we kunnen verbeteren. Victor is in het klassieke werk nog een ruwe diamant. Het is aan ons om hem de komende maanden en jaren te finetunen. Er zit nog marge op.” Ook Campenaerts besefte dat de materiaalpech niet enkel te wijten was aan Dame Fortuna. “Misschien ben ik gestart met iets te weinig druk in mijn banden.”

Het maakte dat Campenaerts achteraf een beetje gefrustreerd was. “Ondanks al die miserie kon ik nog voorin geraken op het moment dat de koers beslist wordt. “Eén kilometer voor de voet van de Bosberg probeerde Campenaerts weg te geraken met Oliver Naesen op een strook vals plat. Toen de twee werden gegrepen, ging Van Aert er van door. Campenaerts reageerde als eerste, maar moest zijn meerdere erkennen in Van Aert. “Wout was de beste. Toen hij net voor de Bosberg aanviel, twijfelde ik één seconde te lang en kreeg ik het gat niet meer dicht. Op de Bosberg voelde ik dat mijn benen aan het ontploffen waren en besliste ik om niet volledig het anker te droppen. Ik liet mij net voor de top terug inlopen in de hoop nog een ereplaats uit de brand te slepen.”

Het werd de vijfde plaats. Zijn beste resultaat in een klassieker en zelfs beste resultaat ooit in een eendagskoers van WorldTour-niveau. “Die vijfde plaats was niet waar ik vooraf voor had getekend, maar na zo’n pechdag moet ik daar tevreden mee zijn”, zegt Campenaerts.

Een tevreden gevoel overheerste ook bij Lotto-Soudal. “Gezien de omstandigheden is dit een goed resultaat”, zegt Maes. “Je mag niet vergeten dat we maar met zes renners konden starten omdat Tim Wellens ‘s ochtends ziek werd en het toen te laat was om hem nog te vervangen. Tim was een belangrijke pion in ons tactisch plan.”

De tactiek moest worden veranderd. “We probeerden om de finale vroeg te openen”, zegt Brent Van Moer. Gilbert probeerde op de Valkenberg (66 kilometer van de streep) en ook Van Moer probeerde een paar te anticiperen. “Ik had mijn momenten beter moeten kiezen, want toen ik probeerde te versnellen, blies de wind voornamelijk in het nadeel”, besefte Van Moer. Zijn ploegleider tilde er niet aan. “Ik heb een goeie Van Moer gezien, een goeie Vermeersch en een goeie Campenaerts. Niet alles was zeer goed, maar hier kunnen we op bouwen”, zegt Maes, die in Kuurne-Brussel-Kuurne rekent op zijn twee sprinters: Caleb Ewan en Arnaud De Lie.

