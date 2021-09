Victor Campenaerts reed ook in GP Wallonie weer alles kapot: “Ik wil winnen, maar ik vind het niet makkelijk om altijd de juiste tactische keuzes te maken”

“Het eerste wat de ploegmaats zeiden toen ik op de bus kwam, was: ‘Gast, hoe kan jij verliezen met zulke benen?’” Campenaerts was gisteren overal, behalve aan de finish. Hij sprong op alles wat bewoog. Hij schoof mee toen Wellens de finale openbrak op 60 kilometer van de finish, hij was een tweede keer mee toen Politt probeerde weg te geraken, hij reed opnieuw weg met een groepje op 40 kilometer van de aankomst, hij reageerde op een aanval van Paret-Peintre op 22 kilometer, hij counterde een nieuwe uitval van Wellens op 18 kilometer, een kilometer later viel hij zelf aan en op 15 kilometer nóg een keer. “Te veel van ‘t goeie”, stelde hij zelf vast. “Ik was gewoon te nerveus… Ik durfde niet te verliezen, waardoor ik op de duur op alles reageerde.”