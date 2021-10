Victor Campenaerts mag op zoek naar nieuwe ploeg, Team Qhubeka nog niet zeker van voldoende sponsors voor 2022

Parijs-Roubaix “Als het regent, wordt het levensge­vaar­lijk”: Deceuninck-Quick.Step trok op Rou­baix-verkenning, Tom Steels houdt zijn hart vast

16:54 De renners van Deceuninck-Quick.Step trokken vandaag op hun Roubaix-verkenning. Yves Lampaert en co reden onder meer over de kasseien in het Bos van Wallers, waar het nu nog relatief droog ligt. Maar de voorspelde regen voor komend weekend kan de omstandigheden helemaal anders maken, weet ook Tom Steels. “Vanaf dat het begint te regenen krijgen we slijk en dan wordt het natuurlijk een totaal andere wedstrijd", zegt de sportdirecteur van Deceuninck-Quick.Step in bovenstaande video. “Veel mensen kijken daar misschien naar uit, maar dan wordt het levensgevaarlijk.”