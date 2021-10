Victor Campenaerts keert volgend seizoen terug naar Lotto Soudal: “Bij Deceuninck-Quick.Step had ik meer in de pas moeten lopen”

WielrennenHij heeft in 2021 gekoerst “als een kieken zonder kop”, gereden “als een wilde stier”, zegt Victor Campenaerts (29). Toch stond Lotto Soudal vooraan in de rij om de werelduurrecordhouder een nieuw contract van drie jaar aan te bieden. Vergeten en vergeven is het ongelukkige afscheid in 2019, toen datzelfde Lotto het geld niet wilde betalen om Campenaerts in de ploeg te houden. “Het was niet tof, frustrerend zelfs, maar het wil niet zeggen dat ik met rancune ben vertrokken.”

Hoe voelt het om na twee jaar terug te keren naar Lotto?

Victor Campenaerts: “Ik ben heel blij. Ik ben op het einde van 2019 niet met een slecht gevoel vertrokken bij Lotto. Dat goede gevoel is er nu weer. Maandag zijn we gaan karten in Herentals, maandagavond was er een samenkomst met de hele ploeg, we hebben iets gegeten en een pintje gedronken en dat was heel plezant.”

Een verlengd verblijf twee jaar geleden sprong af op het feit dat Lotto je toen niet wou betalen waar je als werelduurrecordhouder meende recht op te hebben.

“Financieel gezien zijn we er toen niet uitgekomen, dat is waar. En ik rijd uiteraard voor mijn boterham. Ik denk dat manager John Lelangue me wel wou geven wat ik vroeg, maar ik denk ook dat de budgetten op dat moment al verdeeld waren. Het was een uitgemaakte zaak dat Philippe Gilbert en John Degenkolb in 2020 naar Lotto zouden komen. Het was niet tof, frustrerend zelfs, maar het wil niet zeggen dat ik met rancune ben vertrokken. Tiesj Benoot en ik hebben bij ons afscheid op het einde van 2019 nog een etentje georganiseerd voor de staf van Lotto. Dat doe je niet als je in onmin weggaat.”

Hoe hebben jullie elkaar terug gevonden?

“Ik had een contract tot het einde van 2022 bij Qhubeka. Het was niet mijn bedoeling om Qhubeka te verlaten. Maar ik vond het goed om in de Tour van dit jaar al te spreken over 2023. Lotto zei dat mijn aanvallende manier van koersen ze beviel, dat ze zeker iets in mij zagen. Ik heb Lotto afgewogen met andere ploegen. Vooral het vertrouwen dat ik voelde bij Lotto, en de aanwezigheid van een jonge kern, hebben mij over de streep getrokken.”

“De gesprekken zijn in een stroomversnelling gekomen door de onzekerheid bij Qhubeka. Er was al een probleem geweest met de uitbetaling van de lonen. Wat zou er nog gebeuren? Vorig jaar duurde het tot december voor we zekerheid hadden dat de ploeg ook in 2021 nog zou bestaan. Ik wilde vermijden dat ik weer in zo’n situatie zou komen. Van Douglas Ryder, de manager, mocht ik de ploeg verlaten als ik een ander voorstel zou krijgen. Toen hebben we gezegd: laten we er een jaartje vroeger mee beginnen.”

Volledig scherm © Photo News

Was het loonpakket dit keer geen punt van discussie meer?

“Met alle ploegen waarmee ik sprak, hebben we het over hetzelfde bedrag gehad. Het kiezen was voor de ploeg waar ik het warmste gevoel bij had.”

Deceuninck-Quick.Step, Bora, Cofidis, Intermarché en zelfs UAE waren ook geïnteresseerd, zei je eerder.

“Al heel snel bleven allen Deceuninck (volgend jaar Quick.Step-Alpha Vinyl, red.) en Lotto over. Ik heb de afweging gemaakt: waar krijg ik de meeste kansen? Waar mag ik mijn eigen programma kiezen en bepaalde stages plannen? Waar kan ik het Vlaamse openingsweekend rijden zonder koers vooraf, omdat ik mij daar het beste bij voel? Ik denk dat ik bij Deceuninck meer in de pas had moeten lopen. Ik ben een buitenbeentje, ik doe veel dingen anders dan anderen. Ik dacht dat ik me wat miskend had kunnen voelen bij Deceuninck. Bij Lotto ging het er meteen over dat ik mij op mijn manier op wedstrijden mocht voorbereiden. En als ik een seizoen met vijftig koersdagen wil rijden, is dat ook oké.”

Wat wordt jouw rol in de ploeg?

“Ik krijg een zekere vrijheid. Ik wil me verder ontwikkelen als een voorjaarscoureur en een klassieke renner.”

Wordt Victor Campenaerts de grote vernieuwer in de Lottoploeg?

“In het tijdrijden heb ik mijn eigen pad gevolgd. Ik wil die ervaring doorgeven aan de jongere renners. Florian Vermeersch is derde geworden in het WK tijdrijden bij de beloften. Als ik die een klein procentje beter kan maken, gaat die ook prijs rijden in WorldTour-tijdritten.”

“Mijn aanvallende manier van koersen past bij de stijl van Lotto, zeker bij hoe jonge renners als Vermeersch en Brent Van Moer rijden in het voorjaar.”

Volledig scherm Campenaerts in 2019 bij Lotto Soudal. © BELGA

Van een tijdrijder heb je jezelf omgeschoold tot een offensieve renner die ook een rit in de Giro kan winnen, wat je dit jaar deed. Dat ging heel snel.

“Ik heb me een beetje noodgedwongen omgeschoold tot een wegrenner. Maar ook toen ik vooral een tijdrijder was, werd ik vijfde in een Vuelta-rit (2018) of tweede in een etappe in de Giro (2019). Het is niet dat ik nog nooit een wegwedstrijd had gereden. Ik heb het voorbije jaar heel veel plezier gevonden in deze manier van koersen. En plezier draagt bij tot het succes.”

Is de tijdrijder in jou definitief verdwenen?

“Hij is naar de achtergrond verdrongen. Maar dan vindt het BK tijdrijden volgend jaar in Gavere plaats, waar ik woon. Ik ga dan toch een maandje veel op de tijdrit zitten denk ik.”

Je werd in 2018 Belgisch en Europees kampioen tijdrijden en derde op het WK. In 2019 brak je het werelduurrecord. Toch was je voor Lotto niet belangrijk genoeg opdat ze jou boven alles wilden houden. Ben je nu wel incontournable?

“Ik stel me voor dat de manier waarop ik dit jaar heb gekoerst belangrijk is voor de stijl die Lotto als ploeg wil creëren. Of dat nu een verstandige dan wel een onverstandige manier van koersen is, zeker is het een stijl die het publiek heel graag ziet. Zo willen we volgend jaar koersen, ik en zoveel mogelijk andere renners die ik meepak op de kar. Moeilijk zal dat niet zijn. Het zijn allemaal jonge gasten die je eerder moet intomen.”

Er moet ook gewonnen worden.

“Dat is waar. Dat is ook een les voor mij. Ik heb vorig jaar heel veel in beeld gereden en weinig gewonnen. Tiesj Benoot, een heel goede maat van mij, een verstandige en geslepen coureur, zegt me soms: ‘Ik wil koersen zoals jij, maar het zit niet in mij’. Door als een kieken zonder kop te rijden geraak je soms in situaties waarin je wel kunt winnen.”

Is dat de stempel Campenaerts: koersen als een kieken zonder kop?

“Dat moet dan wel in goede banen worden geleid. Ik had dit jaar meer dan één koers moeten winnen. In de GP Wallonie reed ik als een wilde stier, die koers had ik moeten winnen. Als je aanvalt een uur voor Van Aert en Van der Poel dat doen, heb je kansen. Als je wacht tot zij aanvallen, dan wacht je tot je wordt gelost.”

Welke doelen stel je?

“Winnen is misschien hoog gegrepen in het voorjaar, maar zeker in een koers tot 200 kilometer wil ik kunnen uitpakken met een resultaat om trots op te zijn. Ik denk aan de E3 Harelbeke en Dwars door Vlaanderen.”

VIDEO. CEO Lelangue: “Heel blij dat Victor terug is”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News