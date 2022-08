Victor Campenaerts is uurrecord kwijt: onbekende Brit Dan Bigham legt 55,548 kilometer af

Wielrennen Rune Herregodts: half arts, half tijdrijder die Belgische kleuren verdedigt op EK: “Nooit gedacht dat ze mij ooit zouden betalen om te koersen”

Is er een dokter in de zaal? Rune Herregodts (24) - roepnaam ‘Den Dok’ - is vierdejaars student geneeskunde en verdedigt vandaag als enige man de Belgische kleuren op het EK tijdrijden in München. “Voor de top acht zou ik tekenen.” Daarvoor rekent Herregodts ook op marginal gains, al is dat niet evident. “In de Tour zag ik dat veel tijdrijders met een brede tijdrithelm reden. Ik heb aan de ploeg gevraagd om mijn helm met de maat small in te ruilen voor een large. Geld voor een windtunnel is er niet.”

17 augustus