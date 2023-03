Victor Campenaerts breekt ruggenwervel bij zware val in Bredene Koksijde Classic en kan streep trekken door voorjaar

Ook bij voormalig jeugdwie­ler­club ‘Steeds Vooraan’ komt dood van Seppe Kopecky hard aan: “Crème van een gast. En bij katten­kwaad stond hij ook op de eerste rij”

Bij de Kontichse wielerploeg “Steeds Vooraan’ komt de dood van Seppe Kopecky hard aan: Seppe koerste hier in zijn jeugd en de club was een tweede thuis voor de familie. Morgen vergadert de club over een eerbetoon: “We denken na over het organiseren van een Memorial.”