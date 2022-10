Vic Swerts en Dirk Coorevits, stichter en CEO van Soudal over de transfer naar de ploeg Lefevere: “Als Evenepoel de Tour wint, staan wij op het podium. Dat is ons doel”

WIELRENNEN‘Soudal naar ploeg Patrick Lefevere’. Dat was in 2021 zo’n beetje de Belgische wielertransfer van het jaar. Zelfs al komt de naam van de Kempense siliconenfabrikant pas in 2023 op de truitjes van Lefevere. Negen jaar lang verzekerde Soudal wielerploeg Lotto van financiële armslag, maar resultaten bleven uit. Dat moet straks anders en beter, zeggen Soudal-stichter baron Vic Swerts (82) en CEO Dirk Coorevits in een exclusief gesprek met deze krant. “We hopen we dat we nu in de Champions League van het wielrennen zijn aanbeland.”