Verwensingen voor ploegleiding Intermarché, die uitspraken Quinten Hermans countert: "Situatie is uit de hand gelopen, we willen ploegsfeer bewaren”

Intermarché - Wanty Gobert trapte de persconferenties van de Tour-ploegen af om negen uur ‘s ochtends. Geen Zoom-meeting, maar de acht renners, performance manager Aike Visbeek, algemeen manager Jean-François Bourlart en de CEO van fietssponsor Cube naast elkaar aan een lange tafel. Cube had heuglijk nieuws. Ze blijven tot eind 2025 partner van de Waalse ploeg. “Questions?”

Die waren er zeker. Echter niet over de fietsen, wel over de man die niet aan de tafel zat: Quinten Hermans. De 26-jarige Limburger kreeg maandagavond te horen dat hij niet naar de Tour mag en wel om niet-sportieve redenen.

Waarom dan wel?

Visbeek: “Jullie kennen toch ook de situatie van deze winter? Sinds november zijn wij met Quinten beginnen praten over een contractverlenging. Als we hem een aanbieding deden, konden we dat niet voor andere renners doen. Ik heb maandenlang alternatieven aan het lijntje moeten houden omdat de hoop leefde dat Quinten zou bijtekenen. Nu zijn die alternatieven elders onderdak en vertrekt ook Quinten. We hebben heel hard ons best gedaan voor Quinten, maar door ons aan het lijntje te houden blijven meerdere mensen binnen de ploeg achter met een slecht gevoel. Iedereen heeft daar een deeltje verantwoordelijkheid in, maar zeker ook Quinten. Hij kan niet zeggen dat het allemaal niet zijn schuld is, want heeft hij deze nare situatie gecreeërd. Een situatie die niet goed is om vier weken te presteren in de Tour.”

De transfersoap van Hermans begon met de zaak-Tormans. Jan Tormans, co-sponsor en bezieler van de veldritafdeling met Hermans als speerpunt, was ontevreden met de manier waarop Bourlart en co hem behandelden en begon een flirt met Patrick Lefevere, die een veldritafdeling zou opstarten met Tormans als sponsor. Een ploegleider van Quick.Step werd in de winter veelvuldig in de mobilhome van Hermans gespot.

Visbeek: “Het was een situatie met negatieve impact op onze ploeg. Onze CEO heeft toen onze ongeruste andere sponsors moeten sussen. Er zijn toen ook deuren met nieuwe sponsors gesloten, die anders waren geopend.”

Quote Het gaat ons niet om het vertrek, maar de manier waarop en de lengte van het proces. In onze Tour-selectie zitten renners, die volgend jaar ook voor een andere ploeg zullen rijden, maar bij hen was er sprake van korte tijdlijnen en een open communica­tie. Wij vinden het jammer dat zij vertrekken, maar ze hebben dat op de juiste manier laten weten. Aike Visbeek

Jan Tormans was echter ‘vergeten’ dat zowel Hermans als beloften Emiel Verstrynghe en Joran Wyseure een makelaar hadden, Hans van Kasteren. De Nederlander was op zijn tenen getrapt dat hij niet betrokken werd in de onderhandelingen en duwde Wyseure en Verstrynghe richting Alpecin-Fenix. Ook Hermans leek dezelfde weg te doen, maar veranderde plots van management: Squadra Sports. Toen Hermans tweede eindigde in Luik-Bastenaken-Luik werden de ver gevorderde gesprekken met Alpecin-Fenix meteen bevroren, omdat er plots veel andere ploegen interesse toonden. Hermans vroeg bedenktijd. Vorige week besliste hij toch naar Alpecin-Fenix te trekken.

Visbeek: “Het gaat ons niet om het vertrek, maar de manier waarop en de lengte van het proces. In onze Tour-selectie zitten renners, die volgend jaar ook voor een andere ploeg zullen rijden, maar bij hen was er sprake van korte tijdlijnen en een open communicatie. Wij vinden het jammer dat zij vertrekken, maar ze hebben dat op de juiste manier laten weten.”

Dat verklaart waarom met Alexander Kristoff, Andrea Pasqualon en allicht ook Sven Erik Bystrom - nota bene de vervanger van Hermans - nog drie andere vertrekkers bij Intermarché Wanty Gobert de Tour rijden.

Visbeek: “Dat is niet nieuw. Ook vorig jaar hadden wij al renners in de Tour die ons zouden laten verlaten (Jonas Koch en Danny van Poppel, nvdr.), maar dat zorgde niet voor fricties. We merkten wel dat er soms wat wrijving was, aangezien ze iets minder inzet toonden.”

Waarom Hermans pas maandag verwittigd werd, daar heeft Visbeek geen duidelijke uitleg over. Wel dat de manier waarop Hermans met de niet-selectie omgaat zijn gelijk bevestigd.

Quote Wat hij nu in de media heeft verteld, vind ik niet normaal. Hilaire Van Der Schueren, die 74 jaar is, krijgt bedreigin­gen via Facebook. Als je dat als renner in de media nog gaat aanwakke­ren met bepaalde uitlatin­gen… Ik vind dat nogal wat. De situatie is op die manier uit de hand gelopen. Quinten laat nu zien dat we de juiste keuze hebben gemaakt. Aike Visbeek

Visbeek: “Wat hij nu in de media heeft verteld, vind ik niet normaal. Hilaire Van Der Schueren, die 74 jaar is, krijgt bedreigingen via Facebook. Als je dat als renner in de media nog gaat aanwakkeren met bepaalde uitlatingen… Ik vind dat nogal wat. De situatie is op die manier uit de hand gelopen. Quinten laat nu zien dat we de juiste keuze hebben gemaakt. We trekken misschien niet met onze beste acht renners naar de Tour, maar wel met een ploeg die drie weken lang samen kan presteren. Uiteraard schieten Quinten en ik door deze heisa nu in elkaars voet, maar dat is niet belangrijk. De ploeg, dat is belangrijk.”

Over fricties tussen Hermans en zijn ploegmaten is niks geweten en dat wordt door Visbeek ook ontkend. Ook van strubbelingen tussen Hermans en ploegleiders als Hilaire Van Der Schueren en Valerio Piva is geen sprake. Volgens onze info rommelt het eerder in de technische staf onderling, maar daar wou Visbeek niet op ingaan.

Hilaire Van Der Schueren: “Geen bedreigingen, wel klootzak” Performance Manager Aike Visbeek vertelde op de persconferentie van Intermarché Wanty Gobert dat ploegleider Hilaire Van Der Schueren bedreigingen kreeg op Facebook. Volgens Van Der Schueren is dat zwaar overdreven: “Op een Facebook-pagina over Quinten Hermans, werd er een bericht geplaatst over zijn niet-selectie. In een van de reacties word ik een klootzak genoemd en nog wat van die verwensingen. Straf, want eigenlijk heb ik niks met de niet-selectie van Quinten te maken. Ach het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Het blijft ook maar bij wat loze woorden, zolang ze nog niet hebben gedreigd met de dood door de kogel, kan ik er best mee op.”

Hermans: “Of dit een afrekening is? Dat gevoel heb ik wel” Hermans viel bijna van zijn stoel toen hij hoorde dat hij niet naar de Tour mocht. “Ik heb het er nog steeds moeilijk mee. Ik begrijp het niet en heb geen goede reden gekregen. Ik kan er dus weinig begrip voor opbrengen”, klonk het gisteren. “Om 17.30 uur kreeg ik een telefoontje van Aike Visbeek. Ik dacht dat het over het BK ging, omdat dat geen goede wedstrijd was. Maar hij deelde mee dat ik niet in de Tourselectie zat. Ik zag het niet aankomen. Ik dacht dat ik een certitude was. Zonder waarschuwing zo’n telefoontje ontvangen, is hard.” “Welke reden hij gaf? Dat de sfeer en motivatie eronder kon lijden. Maar de ploegleiding wist voor de Baloise Belgium Tour al dat er een akkoord is met een andere ploeg (Alpecin-Fenix, red.). En we reden een fantastische ronde. Dus ik vind dat een zwak excuus. Toen we verder discussieerden, stond Aike met zijn mond vol tanden. Hij kon er zich niet uitpraten. Toen wist ik dat het sportieve niet primeerde. Ik had mijn plaats in de Tourselectie. Dit is ook een verlies voor de ploeg, want ik had een meerwaarde kunnen zijn.” “De ploeg wordt nu in een slecht daglicht gebracht. Het is geen verstandige keuze. In sport moet altijd het sportieve primeren. Of dit een afrekening is? Dat wil ik niet zeggen. Maar dat gevoel heb ik wel. Als ze het op voorhand hadden meegedeeld, zou ik er nog begrip voor hebben. Maar nu is er nooit over gepraat. Jammer dat ik het 24 uur op voorhand te weten kom. Alles was geboekt, ik was ingecheckt voor mijn vlucht... Last minute dit laten weten, vind ik niet kunnen.” Volledig scherm © BELGA

