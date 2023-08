Vertrekt Remco Evenepoel dan toch bij Soudal Quick-Step? Vader Patrick sluit het niet uit: “Concrete interesse van drie teams”

Rijdt Remco Evenepoel (23) volgend jaar nog voor Soudal Quick-Step? Evenepoel zelf lachte de interesse van Ineos onlangs nog weg, maar vader Patrick (54) vertelt in La Dernière Heure een ander verhaal. Hij garandeert niet dat zijn zoon in 2024 bij de ploeg van Patrick Lefevere blijft. Er is zelfs concrete interesse van drie andere teams.

Remco Evenepoel en Ineos: het is een gerucht dat blijft aanslepen. Vorige week drukte de uittredende wereldkampioen, in aanloop naar de Clásica San Sebastián, de vermeende interesse nog eigenhandig de kop in. “Small bullshit”, noemde Evenepoel het.

Einde verhaal, zo leek het. Maar nu blaast vader Patrick Evenepoel het verhaal eigenhandig nieuw leven in. In een interview met de Waalse krant La Dernière Heure zegt hij dat hij niet kan verzekeren dat Evenepoel volgend jaar nog bij Soudal Quick-Step rijdt. “We moeten eerst afwachten hoe het team zal evolueren. Remco wil blijven, maar op voorwaarde dat hij volgend jaar in de Tour al competitief kan zijn. Om te kunnen strijden tegen Vingegaard en Pogacar moet de ploeg niet één, maar vier of vijf stappen vooruit zetten.”

Volledig scherm Remco Evenepoel. © BELGA

Vader Evenepoel heeft het dan niet alleen over het samenstellen van een competitieve rondeploeg - Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke verlengden deze week nog hun contract - maar ook over “het beste materiaal, voeding, entourage en trainingskampen”. “Als alles en iedereen rondom Remco perfect is, kan hij meedingen naar eindwinst in de Tour. En dat wil hij ook. Momenteel is het niet zeker of die ambitie realistisch is bij Soudal Quick-Step. Misschien binnen drie jaar wel, maar Remco wil volgend jaar al meedoen.”

Blijkt die doelstelling onhaalbaar, dan sluit Patrick Evenepoel een vertrek van zijn zoon bij de ploeg van Patrick Lefevere niet uit, ondanks een nog meerjarig contract. “Er is interesse in Remco, ja, en niet alleen van Ineos. Ik heb al contact gehad met vijf grote ploegen, waarvan drie zeer concreet. Dat is logisch, zolang Soudal Quick-Step niet kan garanderen dat Remco volgend jaar zal kunnen strijden voor Tourwinst.”

KIJK. Evenepoel voor het WK: “Parcours veel lastiger dan gedacht”