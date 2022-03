Verrassing van formaat: Mathieu van der Poel maakt wellicht vervroegd seizoensdebuut in Milaan-Sanremo

Lees hier alles over Milaan-Sanremo. Volg de koers zaterdag LIVE vanaf 13.35u op VTM!

De Settimana Coppi-Bartali, vanaf volgende week dinsdag. Dát zou het worden. Dáár zou Mathieu van der Poel terugkeren in competitie. Rustig, voorzichtig, low profile. Meer en beter dan de bijna 300 kilometer van de Primavera moest de vijfdaagse rittenkoers in de regio’s Emilia-Romagna en Toscane voor hem de ideale aanloop vormen naar nog een mooi en hopelijk succesvol klassiek voorjaar. Er inkomen met een knal was niet bepaald een optie, na de lijdensweg die hij de voorbije maanden heeft afgelegd. Zijn laatste competitiedag dateert immers van 27 december vorig jaar. Van der Poel reed de Wereldbekerveldrit van Zolder toen niet uit. Aanhoudende rugpijn zorgde ervoor dat hij niet zijn normale niveau haalde. De diagnose, een paar dagen later, was even hard als ingrijpend: retrolisthesis, een blessure die zijn onderrugspieren overbelastte, met een discusbulging tot gevolg. Rusten en en het genezingsproces zijn gang laten gaan bleek de enige remedie.

Volledig scherm © BELGAIMAGE

Een prima (hoogte)stage van een maand in Hotel SyncroSfera in Denia, waarin Van der Poel — goed en wel hersteld en fietsend zonder pijn — stelselmatig zijn workload opvoerde, deed de hemel weer helemaal opklaren. Van der Poel stoomde zich via pittige, bij momenten zelfs indrukwekkende trainingstochten klaar voor een comeback. Die nu, plots, in een stroomversnelling terecht is gekomen. Net als vele andere teams krijgt ook Alpecin-Fenix namelijk te lijden onder de aanhoudende ziektegolf die het wielerpeloton overspoelt. Eén van de aanvankelijk geselecteerde renners voor Milaan-Sanremo blijkt getroffen, waardoor de ploeg noodgedwongen beroep moet doen op één van zijn twee reserven. Daarbij ook, jawel, Mathieu van der Poel. Officieel heet het dat pas morgenochtend om 10 uur intern wordt beslist wie van de twee de zieke pion precies vervangt. Maar ons bereikte al het nieuws dat dat zo goed als zeker Van der Poel zal zijn.

Zoek er vooral niets achter. Dit is géén opgezet spel en heeft niks te maken met geheimdoenerij. Het was bij Alpecin-Fenix écht geen langetermijnplan om Van der Poel Milaan-Sanremo te laten rijden. De omstandigheden dwingen hem er gewoon toe. Vraag is nu of hij zaterdag op Cipressa en Poggio al meteen de handschoen kan opnemen tegen een Wout van Aert- en Tadej Pogacar-in-bloedvorm. We zijn geneigd te zeggen: neen. Maar de recente geschiedenis leert dat, als Van der Poel na een break opnieuw ergens zijn opwachting maakt, het nooit is als figurant. Ongeacht de duur en aanleiding van zo’n break. De voorbeelden zijn legio. Dat weten Van Aert, Pogacar en co. ook. Wereldtoppers, van het slag dat zich niet zo snel uit zijn lood laat slaan. Toch willen we graag geloven dat de naam Van der Poel komende, ietwat woelige nacht toch wel een beetje door hun hoofden zal spoken.

Voor u, beste wielerfan, is het alvast een zegen. Het maakt het er alleen maar nóg meer de moeite op om zaterdagnamiddag voor de live-uitzending van de Primavera af te stemmen op VTM.

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Herbeleef hieronder nog eens de editie van vorig jaar:

Herbekijk ook: Titelverdediger Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) heeft sinds dinsdag last van een buikgriepje en is onvoldoende fit om zaterdag te koersen

Herbekijk ook: Waarom zijn er zoveel zieken voor Milaan-Sanremo? Ploegdokter Lotto-Soudal legt uit