Verrassing in BK voor vrouwen: Kim De Baat triomfeert in Middelkerke, topfavoriete Lotte Kopecky en peloton komen net te laat

BK wielrennen LIVE BK WIELRENNEN. Kim De Baat is Belgisch kampioene na late aanval - Interes­sant groepje heeft 5 minuten voorsprong bij de mannen

In Middelkerke vindt vandaag het Belgisch kampioenschap wielrennen plaats. Zonder Wout van Aert, waardoor de spanning alleen maar toeneemt. Het parcours is biljartvlak, dus de sprinters zijn normaal gesproken aan zet. Al kan de wind in de Westhoek ook zijn rol gaan spelen. Bij de vrouwen is Kim de Baat Belgisch kampioene na een sprint in een selecte kopgroep. Wie verovert de nationale driekleur bij de mannen? Volg alle ontwikkelingen hieronder LIVE!

14:20