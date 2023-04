Verrassing bij Alpecin-Deceuninck: Van der Poel start in de Scheldeprijs

KIJK. Van der Poel werd gisteren nog tweede in de Ronde van Vlaanderen

De Nederlander was normaliter niet voorzien voor de Scheldeprijs, nu voegt hij de koers in extremis nog aan zijn programma toe. “Het is een koers in mijn thuisregio (Van der Poel is van Kappellen, de Scheldeprijs komt aan in Schoten, red.). Het is een ideale wedstrijd om wat extra ritme op te doen in de aanloop naar Parijs-Roubaix. Daarnaast kijk ik ernaar uit om Jasper Philipsen te helpen zoals ik eerder al deed in Tirreno-Adriatico.”