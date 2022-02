Verken de Haaghoek en de Leberg in het zog van Van Aert met deze unieke dronebeelden

Wout van Aert (27) is na een perfecte winter klaar om te knallen in de klassiekers. Dat wil de Belgische kampioen morgen al een eerste keer doen in de Omloop, de officieuze aftrap van het wielervoorjaar. Vandaag trok Van Aert op verkenning. Wij volgden hem niet alleen over het asfalt, maar ook door de lucht. Op bovenstaande dronebeelden is te zien hoe Van Aert over de kasseien van de Haaghoek vliegt en aansluitend de Leberg bedwingt. Voor de ploegmaats was het ‘skarten’ om het wiel te houden, om het met de woorden van Yves Lampaert te zeggen. Dat belooft voor morgen.