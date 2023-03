Veranderingen op til bij ploeg van Wout van Aert? Jumbo heroverweegt sportsponsoring na 2024

Een van de grootste sponsoren van de Nederlandse sport heeft een turbulent jaar achter de rug. Jumbo bekijkt de komende periode opnieuw of én zo ja hoeveel geld het wil steken in de sponsoring van sportploegen, verenigingen en individuele sporters.

Het totale sponsorbedrag, waaronder ook de sponsoring rond Max Verstappen en tot voor kort de motorsport, zou zijn opgelopen tot een slordige twintig miljoen euro per jaar. Onder leiding van Karel van Eerd werd vol ingezet op sport - om de naamsbekendheid te vergroten, maar ook om de winnaarsmentaliteit van het bedrijf te benadrukken.

Zo stapte de supermarkt in 2015 in een wieler- en schaatsploeg in geldnood - niet voor een jaartje, maar voor de lange termijn. Met succes. Lotto-Jumbo werd Jumbo-Visma; een team met wereld- en olympisch kampioenen op het ijs (Jutta Leerdam en Jorrit Bergsma), en de afgelopen twee jaar de beste wielerploeg ter wereld met onder anderen Tourwinnaar Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Dylan van Baarle en Primoz Roglic in de gelederen. Maar binnen het concern wordt de sponsoring van sportploegen en -clubs heroverwogen, zo laten meerdere betrokkenen weten.

Jumbo had in 2022, op z’n zachtst gezegd, nogal een turbulent jaar. Het familiebedrijf verloor grondlegger Karel van Eerd; hij overleed in december op 84-jarige leeftijd. Maar het zag ook zijn zoon, Frits van Eerd, terugtreden als topman bij Jumbo. Van Eerd deed dat noodgedwongen vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij een witwasonderzoek rond Theo E., die geld zou hebben rondgepompt via onroerendgoedtransacties, autohandel en sponsorcontracten in de motorsport. Frits van Eerd is als CEO inmiddels opgevolgd door Ton van Veen, al twintig jaar betrokken bij het bedrijf én bij de sponsoring van de wieler- en schaatsploeg.

De veranderingen binnen het bedrijf hebben geleid tot een moment van bezinning, óók ten aanzien van sportsponsoring. Al eerder maakte een woordvoerder van het bedrijf bekend dat Jumbo stopt als geldschieter in de motorsport. In sommige commerciële kringen zong de afgelopen week rond dat de supermarkt ook de contracten in het wielrennen, schaatsen en de Formule 1 nu al zou opzeggen. Maar zo heet wordt de soep niet gegeten, zo blijkt uit navraag.

Het huidige contract van Jumbo als hoofdsponsor van het wieler- en schaatsteam loopt eind 2024 af. Daar wordt niet aan getornd. Maar voor de periode die daarop volgt, is alles onzeker rond het hoofdsponsorschap. De reden: Jumbo heeft de naamsbekendheid de afgelopen jaren zodanig vergroot dat er niet veel meer te winnen is. Moet dat geld dan nog wel gestoken worden in sportsponsoring, of eerder in lagere prijzen of vitaliteitsprogramma’s voor consumenten?

Verder is het maar de vraag of een Nederlandse supermarkt met een klein belang in België nog wel de juiste hoofdsponsor is voor de beste autocoureur en de beste wielerploeg van de wereld - beide met een groot, internationaal bereik en publiek.

Tussenweg in 2024?

Tegelijkertijd heeft Jumbo tientallen miljoenen en onnoemelijk veel tijd en energie gepompt in projecten als de wieler- en schaatsploeg. De link met sport zit diep in het DNA van het concern. En zeker met de huidige directie lijkt het nauwelijks voorstelbaar dat Jumbo de stekker uit sportsponsoring trekt. Wat wel voorstelbaar is, zo bevestigen betrokkenen, is een tussenweg. Zo zou Jumbo na 2024 bijvoorbeeld een stapje terug kunnen doen: co-sponsor in plaats van hoofdsponsor van de wieler- en schaatsploeg.

Het management van de wielerploeg meldt desgevraagd dat de heroverweging van Jumbo’s sportsponsorschap van nabij wordt gevolgd, maar het wordt niet gezien als iets verontrustends.

