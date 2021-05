Vendrame zet overgangsrit naar z'n hand, peloton neemt snipperdag

GiroFeest voor Andrea Vendrame in de Giro. De Italiaan van AG2R-Citroën maakte het in de twaalfde rit vanuit de vroege vlucht glansrijk af tegen Lucas Hamilton. In het peloton bleef het op een uitval van Ciccone en Nibali na windstil, Bernal behoudt de roze leiderstrui.

Het Piazza del Campo: in de Strade Bianche de eindhalte, in de 12de rit van de Giro het vertrekstation. De 212 kilometer tocht naar Bagno di Romagna moest een typische overgangsrit door het middengebergte in het hinterland van Firenze worden. Al weet je in de Ronde van Italië natuurlijk nooit.

Geluk en ongeluk schuilen er in een klein hoekje en dat mochten Soler, Mäder, Masnada en vooral De Marchi na valpartijen vroeg in de rit ondervinden. Net als Kobe Goossens - later in de etappe - stapten zij allemaal uit de Giro. Zo werd het onverwacht plots een beetje bijltjesdag.

Ondertussen deden we het vooraan in de koers met een ruime kopgroep van 16. Bennett en Ulissi waren de grootste namen, Campenaerts en De Bondt hielden de eer van de Belgische vlag hoog. In het peloton kozen de meesten voor bezinning na de gravelrit van gisteren, het gevolg: een collectieve snipperdag.

Volledig scherm Andrea Vendrame won de twaalfde rit in de Giro. © Photo News

Voor de zesde keer in deze Giro zou de ritwinnaar dus uit de zogenaamde vlucht van de dag komen. Een pittige finale scheidde het kaf van het koren. Van Campenaerts dan al geen spoor meer voorin, ook De Bondt haakte op de slotklim snel af. Wel nog present in de strijd om de dagzege: Bennett, Brambilla, Hamilton en Vendrame.

De vier musketiers probeerden elk op hun beurt de rit naar hun hand te zetten. Een zenuwachtige Brambilla leek de beste, maar de Italiaan liet zich ringeloren aan een ruzietje met Bennett. De Nieuw-Zeelander liet Hamilton en Vendrame rijden in de slotkilometers, ook Brambilla paste. Met z’n tweeën gingen ze de laatste kilometer in.

In het sprintje om de bloemen stond geen maat op Vendrame. De Italiaan werd twee jaar geleden al eens tweede in een Giro-rit en liet zich dat niet nog een keer overkomen. Met een snedige spurt maakte hij het af tegen een veel tragere Hamilton. Brambilla werd derde, maar de jury zette hem na een kwak aan Bennett terug naar plaats vier.

Volledig scherm © AFP

