“Veldritvorm in de woestijn”: Van der Poel begint wegcampagne met klein statement

Veldrijden Hermans zeer emotioneel na zege in Eeklo: “Heel moeilijke periode gehad”

13 februari In tranen reed hij over de streep, Quinten Hermans. Met zijn zege in de Ethias Cross in Eeklo sloot de Tormans-renner een zeer moeilijke periode af. Vorig jaar kwam hij zwaar ten val in de Dauphiné en daardoor was hij maandenlang op de sukkel.