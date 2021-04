Veldrijder Hermans beste Belg op Muur van Hoei: “Was liever tweede geworden en tweede Belg geweest”

WielrennenWat is dat toch met die veldrijders? Niet dat hij tot dezelfde orde als Mathieu van der Poel en Wout van Aert behoort, maar ook Quinten Hermans (25) doet het gewoon voortreffelijk op de weg. Nadat hij eerder al indruk maakte in het Baskenland, was Hermans gisteren op de Muur van Hoei 14de én beste Belg. “Dit lag een beetje in de lijn der verwachtingen.”