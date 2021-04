Vansevenant rijdt zich opnieuw in de kijker: “Aan de voet van de klim zat ik net iets te ver”

WielrennenMauri Vansevenant toonde zich woensdag opnieuw in de Waalse Pijl. Zijn ploegmaat, Julian Alaphilippe won. En daar was de West-Vlaming tevreden mee. “Misschien is ooit het podium wel eens mogelijk”

"Fantastisch", zei Vansevenant na afloop. "Dit moet deugd doen voor Julian. Ik denk dat hij veruit de sterkste was vandaag. Hij had geen rode loper nodig, hij toonde zich de beste bergop, haalt het vlot en wint verdiend.”

Vansevenant kreeg een vrije rol in de Waalse Pijl en probeerde het even zelf op de voorlaatste passage van de Muur van Hoei, maar raakte niet echt weg. "Ik had gehoopt dat er ging gekoerst worden in die laatste ronde, maar het tempo lag echt heel hoog. Het was moeilijk om iets te forceren. Ik heb mezelf kunnen laten zien en had gehoopt om te kunnen meeglippen in de aanval met Geschke, maar ik voelde dat de rest niet mee wilde en uiteindelijk werd alles gespeeld op de Muur van Hoei, zoals te verwachten was.”

Volledig scherm © BELGA

"Aan de voet van de klim zat ik net iets te ver”, analyseerde hij. "Net niet bij de eerste tien. Iedereen probeert om daar te geraken. Daarna probeerde ik om zo rap mogelijk op te schuiven, maar dat zijn allemaal krachten die je verspilt en je dan niet meer in de sprint hebt. Toen de sprint begon, moest ik me snel opnieuw in het zadel zetten, dan weet je dat het over is op de Muur.”

"Ik wist al dat de Muur van Hoei niet echt mijn ding was omdat het heel explosief is, maar ik heb mijn best gedaan en dat is het allerbelangrijkste. Misschien is ooit het podium wel eens mogelijk", eindigde hij nog.

Vansevenant rijdt geen Luik-Bastenaken-Luik en start in de Ronde van Romandië. "Als mijn tijdrijden daar wat goed loopt, mik ik op het klassement. En als dat niet het geval is, mik ik op ritwinst. Daarna neem ik enkele weken rust.”

Volledig scherm Vansevenant met winnaar en ploegmaat Alaphilippe. © Photo News