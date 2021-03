Vansevenant maakt met nieuw visitekaartje snel naam in peloton: “Ik probeer er zo’n beetje tussendoor te fietsen”

WielrennenMauri Vansevenant (21) is derde geworden in de Trofeo Laigueglia, de Italiaanse openingskoers. Bauke Mollema won. Vansevenant volgde op 39 seconden, in een groepje met de Tourwinnaar van 2019 Egan Bernal en Mikel Landa.

Of Bernal, Mollema of Landa hem nu al kennen? Mauri Vansevenant zegt het niet te weten. Maar het valt te denken van wel. Het is de tweede keer al dit seizoen dat Vansevenant opvallend vooraan koerst. Hij was al achtste in de derde rit van de Tour de la Provence, met aankomst aan Chalet Reynard op de Mont Ventoux. Egan Bernal was daar tweede en Mollema derde.

“Ik voel me beter in een rol van underdog”, zegt Vansevenant. “Ik probeer er zo’n beetje tussendoor te fietsen.” Dat was gisteren dan slecht geprobeerd van Vansevenant. Hij viel zelf nog een keer aan, vier kilometer voor de streep, in een lastige slotronde van de Trofeo Laigueglia, in een poging om zelfs solo te winnen. Vansevenant raakte niet weg. Maar maakt als nieuwkomer nu wel snel naam in het WorldTour-peloton.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Beter dan verwacht

Vansevenant is een klimmer en de Trofeo Laigueglia is een klimkoers. “We hebben dinsdag de plaatselijke rondes verkend. Daar zat een steile klim in, maar ook een heel moeilijke afdaling. Ik wist dat het een zware wedstrijd zou worden. Vooral in de finale.”

Dat er van bij het begin al werd gekoerst, zegt Vansevenant. De eerste groep vluchters ging er al na twaalf kilometer vandoor. Vansevenant koos voor een vlucht op het eind, in het spoor van Bernal. Om dan derde te worden.

“Dit is veel beter dan verwacht. Ik wist wel dat mijn conditie goed was. Maar er is meer nodig om een goed resultaat te rijden of te winnen.”

Vansevenant rijdt komende zondag de GP Industria & Artigianato. “Ook dat wordt een zware koers. Maar nu ga ik eerst een beetje van mijn derde plaats genieten.”

Volledig scherm Mauri Vansevenant in de sprint tegen Egan Bernal. © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Het was al de tweede overwinning van het seizoen voor Mollema. © Photo News