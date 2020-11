Vandaag topoverleg op wielerbond: blijft Verbrugghe bondscoach? Of volgt Vanthourenhout hem op?

Wielrennen Johan Museeuw: “Een keer intiem voor koers geweest, daarna nooit meer”

17 november Een openlijke Johan Museeuw in het VTM-programma ‘Latem Leven’. Het Belgische wielericoon vertelde een anekdote over de Ronde van Frankrijk van 1991. “Mijn vrouw kwam tijdens de rustdag naar de Tour. We zijn toen intiem geweest. Daags nadien stond er een zware bergetappe richting Jaca op het programma. En ik was de eerste die moest lossen van het peloton”, lachte Museeuw. “Ik reed de hele dag achterop en finishte uiteindelijk twee seconden binnen de tijdslimiet. Sindsdien ben ik nooit meer voor een koers intiem geweest.”