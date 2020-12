Vandaag allereerste WK wielrennen e-sports met Campenaerts en De Gendt: “Je kan dit echt niet vergelijken met een gewone koers”

To Wout or not to Wout: selecteert u Wout van Aert voor uw team in de Gouden Cross?

4 december Dit weekend maakt Wout van Aert zijn comeback in het veld. Na een kort maar succesrijk wegseizoen haalt de alleskunner van Jumbo-Visma in Kortrijk en Tabor zijn crossfiets weer van stal. Maar wat doet u? Neemt u Wout van Aert op in uw Gouden Cross-ploeg of niet? Om het dilemma voor u wat te verlichten, geven we u hieronder enkele redenen waarom de drievoudige wereldkampioen wél of geen plekje in uw team verdient.