Vanavond thuismatch voor Van Aert (en dan vakantie?)

Wout van Aert is om 19.30 uur dé blikvanger van het na-Tourcriterium in zijn thuisstad Herentals. Met Tim Merlier, Biniam Girmay, Mathieu van der Poel en Arnaud De Lie staan nog straffe namen op de startlijst, maar alles draait om Van Aert. Fans wordt gevraagd groen te dragen. Maandag rijdt Van Aert nog een criterium in Roosdaal, maar eerst staat zaterdag in principe de Clásica San Sebastián nog op zijn programma. Die koers werd in januari aan zijn kalender toegevoegd, omdat Van Aert een week na de Tour vaak goed voor de dag komt. Maar nu is hij zeer diep gegaan. “We gaan bekijken of deze planning slim is of niet”, aldus Merijn Zeeman, sportief manager van Jumbo-Visma. De ploeg hakt vandaag de knoop door.