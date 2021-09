Van Zolder tot Leuven, voor het eerst sinds 2002 geen Van Avermaet of Gilbert in WK-selectie: “Had graag nog één magisch moment beleefd”

WielrennenDe ene is 39, de andere 36. De ene is ex-wereldkampioen, de andere is ex-olympisch kampioen. De ene reed 15 WK’s, de andere 14. En nu zijn ze er allebei niet meer bij. Sven Vanthourenhout laat Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet thuis voor het WK in eigen land. Het einde van een tijdperk. Gilbert: “Ik had graag nog één magisch moment meegemaakt.”

Het hing in de lucht, de signalen waren er al langer dan vandaag. Voor het eerst sinds lang valt de naam van Philippe Gilbert of Greg Van Avermaet niet te bespeuren in de Belgische selectie voor het WK wielrennen bij de mannen elite. De twee werden door bondscoach Sven Vanthourenhout weerhouden en staan op de reservelijst. Zonder ongelukken bij de acht geselecteerden zijn ze er eind deze maand in Leuven dus niet bij.

Pijnlijk, want Greg Van Avermaet miste in zijn bestaan als profwielrenner nog geen enkel WK wielrennen. De olympische kampioen van Rio was er sinds 2007 altijd bij. Geen 15de strijd om de regenboogtrui dus voor Van Avermaet. Ook Gilbert was jaren een certitude. Hij was er tussen 2003 en 2015 altijd bij. De voorbije jaren miste hij de WK’s van 2016, 2018 en 2020.

Het einde van een tijdperk dus, want we moeten al terug gaan tot het WK in 2002 voor een WK-selectie zonder Gilbert of Van Avermaet. Ook toen werd het WK wielrennen in eigen land verreden. Mario Cippolini won in Zolder. De Belgische selectie toen : Serge Baguet, Tom Boonen, Ludovic Capelle, Ludo Dierckxsens, Niko Eeckhout, Kevin Hulsmans, Johan Museeuw, Jo Planckaert, Tom Steels, Jurgen Van Goolen, Peter Van Petegem en Marc Wauters.

“Met Philippe en Greg was het net niet. Ik had niet verwacht in mijn eerste jaar als bondscoach dat ik één van die twee zou moeten teleurstellen. Het zijn twee renners die enorm veel hebben betekend voor de Belgische wielerfederatie. Het is geen leuke boodschap om te brengen aan twee kampioenen zoals hen”, zei bondscoach Sven Vanthourenhout.

Philippe Gilbert: “Had graag nog een magisch moment beleefd”

“Ik ben niet geselecteerd door de bondscoach”, reageerde Philippe Gilbert van zijn kant in een videoreactie. “Hij rekent niet op me voor het WK van Antwerpen naar Leuven. Het is een teleurstelling. Ik heb een duidelijk gesprek met hem gehad over de laatste maanden en weken. Dat gesprek was simpel: er is één renner in België, waarvan we geluk mogen hebben dat hij Belg is, dat is Wout van Aert.”

“Wout is de beste renner van het moment, iedere koers waar hij aan deelneemt staat hij er. Dan moet je je er geen vragen bij stellen dat de ploeg wordt samengesteld in functie van Van Aert. Ik heb mijn diensten aangeboden, mijn ervaring, iemand die een sleutelrol kan spelen. Mijn persoonlijke ambities had ik 100% aan de kant geschoven.”

“Ik wou me echt smijten voor die selectie, om zo ongeveer dezelfde situatie te creëren als bijvoorbeeld in 2005 met Tom Boonen in Madrid, zoals mijn persoonlijke overwinning in Valkenburg en die van Greg Van Avermaet op de Spelen in Rio. Ik wou zo’n magisch moment graag nog eens beleven. Ik ben natuurlijk ook teleurgesteld voor Lotto, één van de grootste sponsors van het wielrennen in België.”

“Niemand van ons is erbij, ook Tim Wellens, ikzelf of Van Der Sande niet. Ik denk dat het voor een organisatie als die in België niet slecht had geweest om er een renner van Lotto bij te hebben, ook al moeten politiek en sport misschien niet worden gemengd. Ik ben overtuigd dat Van Aert er in de finale zal staan om te winnen, en ik hoop dat we een mooi WK gaan beleven. Veel succes aan de selectie, en we duimen voor jullie”, aldus Gilbert.

WK-resultaten Gilbert

2003: opgave

2004: opgave

2005: 77ste

2006: 91ste

2007: 8ste

2008: 15de

2009: 6de

2010: 18de

2011: 17de

2012: wereldkampioen

2013: 9de

2014: 7de

2015: 10de

2016: niet deelgenomen

2017: 17de

2018: niet deelgenomen

2019: opgave

2020: niet deelgenomen

WK-resultaten Van Avermaet

2007: 63ste

2008: 17de

2009: 44ste

2010: 5de

2011: 175ste

2012: 25ste

2013: 23ste

2014: 5de

2015: 23ste

2016: 10de

2017: 6de

2018: 50ste

2019: 8ste

2020: 21ste

