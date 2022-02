Van Wout van Aert over Tom Pidcock tot Jasper Stuyven: dit zijn de tien duurste renners in de Gouden Klassiekers

Gouden KlassiekersNog tien keer slapen en de voorjaarsklassiekers gaan van start. Bewijs in de Gouden Klassiekers dat jij de beste ploegleider bent van de Omloop tot in Luik en maak kans op de hoofdprijs van 5.000 euro. Welke topper neem jij op in jouw ploeg? Wij helpen u alvast en lijsten de tien duurste spelers uit het spel op.

1) Wout van Aert (Jumbo-Visma, 38 mijoen euro)

De duurste vogel van allemaal. Van Aert won vorig seizoen met Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race twee mooie klassiekerss. Dit jaar wil Van Aert schitteren in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De viervoudige wereldkampioen in het veld heeft met Milaan-Sanremo al een monument op zijn erelijst staan, dit jaar moet daar eentje bijkomen. Van Aert begint aan zijn seizoen in de Omloop.

2) Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl, 36 miljoen euro)

Alaphilippe kroonde zich in Leuven voor het tweede jaar op rij tot wereldkampioen op de weg. De Fransman van Quick.Step-Alpha Vinyl laat dit seizoen de Vlaamse koersen links liggen en richt zijn vizier op de Strade Bianche en de Ardennenklassiekers. Alaphilippe wil maar wat graag eens het zegegebaar maken in Luik-Bastenaken-Luik. Hij was er al enkele keren dichtbij, maar winnen lukte nog niet.

3) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates, 36 miljoen euro)

Het Sloveense wonderkind is dit voorjaar voor het eerst op de Vlaamse wegen te bewonderen. Pogacar staat namelijk aan de start van Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. De tweevoudige Tourwinnaar zou zomaar eens kunnen meedoen voor de overwinninng in die twee wedstrijden. In Luik-Bastenaken-Luik verdedigt hij zijn titel.

4) Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix, 36 miljoen euro)

Rond de Nederlander van Alpecin-Fenix staan er heel wat vraagtekens. Door een rugblessure moest hij het veldritseizoen laten schieten. Hij is momenteel in Spanje om te trainen, maar het blijft afwachten of we de winnaar van de afgelopen Strade Bianche dit voorjaar aan het werk zullen zien.

5) Kasper Asgreen (Quick Step-Alpha Vinyl, 32 miljoen euro)

De oersterke Deen won vorig seizoen op verbluffende wijze de Ronde van Vlaanderen. Hij versloeg Mathieu van der Poel in een sprint met twee. Een week eerder was hij ook de beste van het pak in de E3 Saxo Bank Classic. Asgreen begon zijn seizoen normaal in de Tour de la Provence, maar corona gooide roet in het eten. Niemand weet dus hoe goed hij is. Vanaf vandaag betwist hij de Ronde van Algarve

6) Tom Pidcock (Ineos Grenadiers, 32 miljoen euro)

De wereldkampioen veldrijden reed als neoprof een schitterend seizoen op de weg. Hij won de Brabantse Pijl en in de Amstel Gold Race verloor hij na een wel héél prangende sprint tegen Wout van Aert. Verder stond hij ook op het podium van Kuurne-Brussel-Kuurne en eindigde hij respectievelijk vijfde en zesde in de Strade Bianche en de Waalse Pijl. Kan de jonge Brit dit jaar nog beter doen? Wij denken alvast van wel.

7) Primoz Roglic (Jumbo-Visma, 32 miljoen euro)

De Tour de France is het grote doel van de Sloveen Primoz Roglic, maar ook in de klassiekers wil hij zich tonen. Roglic rijdt onder meer de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Vorig seizoen leek hij als eerste boven te komen op de Muur van Hoei, maar wereldkampioen Julian Alaphilippe was net iets sterker.

8) Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious, 30 miljoen euro)

Colbrelli grossierde vooral in ereplaatsen, maar vorig seizoen zette hij een grote stap voorwaarts. De Italiaan won zowel het Italiaans kampioenschap als het EK en ook in de Tour gooide hij hoge ogen. Maar dan moest zijn grootste overwinning nog komen. Colbrelli won met Parijs-Roubaix zijn eerste monument. Hij klopte Florian Vermeersch en Mathieu van der Poel - in een sprintje met drie - op de Vélodrome van Roubaix.

9) Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe, 29 miljoen euro)

De sympathieke Duitser van Bora-Hansgrohe eindigde al eens als derde in de Strade Bianche, in de Amstel Gold Race en in Luik-Bastenaken-Luik. Kan hij dit jaar de hoofdvogel afschieten? Met wat meer geluk, moet dat zeker lukken. Schachmann is een uitstekende renner.

10) Jasper Stuyven (Trek-Segafredo, 29 miljoen euro)

De ex-wereldkampioen bij de junioren won vorig jaar met Milaan-Sanremo zijn eerste monument. Stuyven was ook al eens de beste van het pak in de Omloop en in Kuurne-Brussel-Kuurne. Dit jaar hoopt hij opnieuw een voorjaarsklassieker te winnen. Hij begint net als Van Aert aan zijn seizoen in de Omloop.

