Van Wilder op eindpodium Ronde van Algarve, Küng wint slottijdrit waar Pidcock miraculeus rechtblijft na slipper

Ook Stefan Küng is klaar om te knallen in de Omloop. De 29-jarige vicewereldkampioen tijdrijden zette de afsluitende tijdrit in de Ronde van de Algarve naar zijn hand. Rémi Cavagna werd tweede, Filippo Ganna derde. De eindzege was voor Daniel Felipe Martinez. De Colombiaan van Ineos haalt het met amper twee seconden voorsprong van zijn ploegmaat Filippo Ganna. Ilan Van Wilder mag als derde mee op het podium. Een mooie beloning na een ijzersterke week van de jonge Belg.