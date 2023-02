Van Wilder juicht te vroeg in sprint bergop in Algarve, Deen Cort lacht het laatst

WielrennenZure nederlaag voor Ilan Van Wilder in de Ronde van de Algarve. Onze landgenoot leek op weg naar de zege in een sprint bergop en stak z’n arm de lucht in, maar werd nog geremonteerd door Magnus Cort. De Deen is meteen ook de nieuwe leider.

Na de opening voor sprinters in Lagos van gisteren was het vandaag al meteen aan de klassementsmannen in de Ronde van de Algarve. De aankomst lag op de Alto da Foia, daar waar Remco Evenepoel begin 2020 de basis legde voor zijn eerste van twee eindzeges in Portugal. Evenepoel was toen de sterkste in een sprint bergop tussen de favorieten, een gelijkaardig scenario werd ook vandaag verwacht.

Een groepje vluchters zonder grote namen kleurde het leeuwendeel van de etappe, maar had in de finale geen kans tegen het jagende peloton. Ineos Grenadiers plaveide in de hellende slotkilometers de weg voor Tom Pidcock, maar de Brit raakte wat ingesloten en speelde in de sprint geen rol van betekenis.

Wie dat wel deed, was Ilan Van Wilder. Onze landgenoot van Soudal-Quick.Step begon er op z'n Evenepoels vroeg aan en leek op weg naar de zege. Dat dacht hij zelf ook, want vlak voor de streep stak hij al een arm de lucht in om te juichen. Té vroeg, want hij werd in extremis nog voorbij geflitst door de opkomende Magnus Cort. De Deen van EF Education-EasyPost lachte het laatst en nam zo ook de leiderstrui over van Alexander Kristoff, de winnaar van gisteren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.