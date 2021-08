Van Wilder diep teleurgesteld na missen Vuelta: “Hopelijk vind ik volgend jaar plezier terug in nieuwe omgeving”

Ilan Van Wilder toonde dit seizoen in verschillende rittenkoersen flitsen van z’n grote potentieel. Het rondetalent zou normaal gezien morgen van start gaan in de Vuelta, maar door een vertroebelde relatie met de ploegleiding van Team DSM vallen die plannen in het water. “Morgen had mijn debuut in een grote ronde moeten worden, maar dat is me afgepakt”, klinkt het op Instagram. “Ik kan niet verwoorden hoe teleurgesteld ik ben en hoe ‘down’ ik me de laatste weken gevoeld heb.”