Van werelduurrecordhouder tuinfietsen over ijsjesfanaat tot Ganna-kopie: tien witte merels, klaar om te schitteren in het openingsweekend

Tuurlijk is er Arnaud De Lie. Maar in het Vlaamse openingsweekend presenteert zich straks een hele kist witte merels. Tien daarvan laten we alvast even uitfladderen. Dat we u zaterdag na de Omloop - of zondagavond na Kuurne-Brussel-Kuurne - niet horen zeggen: “Nooit van gehoord.”