Van Vleuten wint Dwars door Vlaanderen bij de vrouwen na sprintje met twee

Wielrennen KOERS KORT. Lotto Soud­al-ren­ner Cras legt positieve coronatest af in Catalonië

28 maart Steff Cras heeft vandaag positief getest op het coronavirus. Onze landgenoot van Lotto Soudal was de voorbije week aan de slag in de Ronde van Catalonië, maar Cras kreeg vanochtend voor de slotrit plots koorts. In afwachting van de resultaten van de coronatest werden Cras en z’n risicocontacten in isolatie geplaatst. Uiteindelijk bleek enkel de test van de renner zelf positief. Cras en zijn dichte contacten blijven nu in quarantaine in Spanje. De renner voelt zich intussen goed en vertoont geen symptomen meer.