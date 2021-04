Van Teuns over Vansevenant tot Vanhoucke: welke Belgen kunnen schitteren in Luik-Bastenaken-Luik?

WielrennenDe laatste Belgische zege in Luik-Bastenaken-Luik dateert al van 2011. Philippe Gilbert klopte toen de gebroeders Schleck in een sprint met drie. Krijgen we tien jaar later opnieuw een landgenoot te zien op het hoogste schavotje in La Doyenne? Het wordt moeilijk, maar enkele Belgen hebben zeker en vast de capaciteiten om hoog te mogen mikken. En jouw Gouden Klassiekers-ploeg op de slotdag van het Ardense luik veel punten te bezorgen. Een oplijsting.

1. Dylan Teuns (29, Bahrain-Victorious, 27 miljoen)

De renner van Bahrain-Victorious reed een teleurstellende Waalse Pijl en eindigde slechts 32ste. Nochtans liet hij de week ervoor in de Brabantse Pijl tekenen van hoogvorm zien met een mooie zevende plaats tot gevolg, maar het mag toch net wat meer zijn. In 2019 werd hij al eens negende in Luik-Bastenaken-Luik en deze koers moet hem ook echt wil liggen.

Onze 29-jarige landgenoot is geen rasklimmer, maar de korte, steile hellingen in La Doyenne zijn hem op het lijf geschreven. Kan hij zondag zijn eerste overwinning in een monument boeken? Het dichtst kwam hij in de Ronde van Lombardije van 2018. Hij finishte derde na Thibaut Pinot en Vincenzo Nibali.

2) Tim Wellens (29, Lotto-Soudal, 26 miljoen)

Net als Teuns reed Wellens een tegenvallende Waalse Pijl. Hij probeerde het met een aanval voor de laatste keer Muur van Hoei, maar eindigde uiteindelijk slechts 36ste. In La Doyenne rijdt hij zich altijd in de kijker, maar echt een resultaat rijden, zat er voorlopig nog niet in.

Wellens begon goed aan het seizoen met een ritzege en eindwinst in de Ster van Bessèges, maar daarna stokte het wat. Hij kwam er in geen enkele klassieker echt aan te pas en mede daarom is de koers van zondag nog extra belangrijk voor hem. Lotto-Soudal kan ook hun voorjaar deels goedmaken met een mooi resultaat in Luik.

3) Mauri Vansevenant (21, Deceuninck-Quick.Step, 11 miljoen)

De jonge West-Vlaming had pech en viel in de Amstel Gold Race, maar kwam op indrukwekkende wijze toch nog vooraan in koers. In dienst van wereldkampioen Julian Alaphilippe sleurde hij kilometers lang aan de kop. Hij leek wel onvermoeibaar.

In eerste instantie ging Vansevenant, Luik-Bastenaken-Luik overslaan, omdat hij dinsdag aan de start komt van de Ronde van Romandië. Vandaag kwam het nieuws dat hij toch aan de start verschijnt. Met onder andere Vansevenant, Alaphilippe en Almeida staat Deceuninck-Quick.Step met een sterk team aan de start in Luik. Met een prijskaartje van amper 11 miljoen is Vansevenant misschien wel hét koopje onder de Belgen voor komende zondag.

4) Tiesj Benoot (27, Team DSM, 27 miljoen)

Benoot wil zich meer toeleggen op het rondewerk en liet daarom enkele mooie voorjaarsklassiekers links liggen. De winnaar van Strade Bianche in 2018 doet altijd wel mee, maar winnen blijft moeilijk. Benoot is een steengoed renner, maar mist wat explosiviteit.

De 27-jarige renner van Team DSM eindigde vorig jaar achtste in Luik-Bastenaken-Luik en hoopt dit jaar beter te doen. De Duitse formatie komt voornamelijk met vrijbuiters aan de start. Met Kevin Vermaerke, Mark Donovan en Andres Leknessund trekken ze opnieuw de kaart van de jeugd.

5) Quinten Hermans (25, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux, 8 miljoen)

De Antwerpenaar was afgelopen woensdag de beste Belg op de Muur van Hoei met een veertiende plaats en trekt met ambitie naar Luik-Bastenaken-Luik. Hermans rijdt zondag zijn eerste Monument en het is dus afwachten hoe hij de kilometers zal verteren.

“Na zondag is dit opnieuw een opsteker en nu is het uitkijken naar Luik-Bastenaken-Luik waar ik ga proberen om ook een goed resultaat te rijden”, aldus Hermans na de Waalse Pijl. Met de Giro rijdt hij volgende maand ook zijn eerste grote ronde. Dat alles voor een zacht prijsje van 8 miljoen in de Gouden Klassiekers.

6) Greg van Avermaet (35, AG2R Citroën Team, 30 miljoen)

De olympische kampioen en de derde van de afgelopen Ronde van Vlaanderen is samen met Benoît Cosnefroy het speerpunt bij AG2R Citroën Team voor zondag. In Luik-Bastenaken-Luik eindigde onze 35-jarige al eens zevende en elfde.

Dit voorjaar wist Van Avermaet nog niet te scoren. Ereplaatsen genoeg, maar de overwinning ontbreekt. In de E3 Saxo Bank Classic was hij er het dichtst bij, maar zowel hij en Oliver Naesen reageerden te laat op de late uitval van de Deense kampioen Kasper Asgreen.

7) Harm Vanhoucke (23, Lotto Soudal, 6 miljoen)

De 23-jarige Kortrijkzaan is aan een uitstekend seizoen bezig. De klimgeit klautert dit seizoen met de beste klimmers mee naar boven en laat zich meer en meer gelden. Vorig seizoen werd hij in de Giro nog derde op de Etna en dit jaar reed hij naar een mooie elfde plaats in de eindstand van Parijs-Nice.

Net als Hermans wordt deze editie van Luik-Bastenaken-Luik het eerste monument in zijn carrière. Dat hij bergop kan rijden, liet Vanhoucke al zien bij de jeugd door de beloftenversie van de Ronde van Lombardije te winnen voor Vendrame en de betreurde Bjorg Lambrecht. Laat Vanhoucke zijn talent zondag nog eens zien? Met 6 miljoen is de jonge Belg een meer dan geschikt ‘dark horse’.

