Van Tadej Pogacar die met vriendin in Mixed Relay start tot de dubbeldroom van Remco Evenepoel: wat mogen we verwachten van het EK wielrennen?

WielrennenNa de bekendmaking van de Belgische selecties stijgt de WK-koorts , maar eerst is er nog het EK wielrennen. Vanaf woensdag wordt er voor medailles en een Europese sterrentrui gekoerst in Trento. Wat mogen we in Italië verwachten? Een voorbeschouwing.

Maandag gaf hij nog tekst en uitleg bij zijn WK-selectie, nog geen 24 uur later is Belgisch wielerbondscoach Sven Vanthourenhout al in het noordoosten van Italië. In Trento strijkt het internationale wielerpeloton neer voor het EK wielrennen. Vanaf woensdag barst de strijd los in de stad waar renners als Daniel Oss en Gianni Moscon zijn grootgebracht.

De boel wordt op gang getrapt met een Mixed Team Relay, daarna staat donderdag de individuele tijdrit bij zowel de mannen als de vrouwen op het programma. Vrijdag wordt er bij de profs niet gekoerst om dan zaterdag de vrouwen aan zet te laten in hun wegwedstrijd. De apotheose moet er op zondag komen met de wegwedstrijd bij de mannen. Dan weten we wie de opvolger wordt van Giacomo Nizzolo, die als titelverdediger ontbreekt.

Vooraleer we naar de blikvangers kijken op dit EK, snel even de Belgische selecties en ambities erbij nemen. De grootste aandacht gaat uit naar Remco Evenepoel. Onze landgenoot gaat in de tijd- en wegrit voor eremetaal. Zondag krijgt hij steun van Victor Campenaerts, Philippe Gilbert, Stan Dewulf, Dylan Teuns, Ben Hermans, Harm Vanhoucke en Gianni Vermeersch. Rune Herregodts wordt de tweede Belg in de tijdrit.

Bij de vrouwen trekt België vol de kaart van Lotte Kopecky. Zij wordt bijgestaan door Ann-Sophie Duyck, Valerie Demey, Lone Meertens, Jesse Vandenbulcke, Sara Van de Vel, Julie Van de Velde en Fien Van Eynde. Duyck en Van de Vel doen ook de tijdrit. Bij de jeugd is het uitkijken naar Cian Uijtdebroeks (mannen junioren), Thibau Nys en Henri Vandenabeele (mannen U23) en Shari Bossuyt en Julie De Wilde (vrouwen U23).

Volledig scherm © BELGA

Tourwinnaar Pogacar en vriendin Zigart in Mixed Team Relay

Starten doet het EK dus met een Mixed Team Relay. De gemengde ploegenaflossing is sinds twee jaar in opmars in het wielrennen. Ook op het WK in Leuven wordt een Mixed Team Relay gereden, in Trento doen de Belgen evenwel niet mee. De favorieten zijn dezelfden als vorig jaar: Duitsland en Nederland, met aanvulling van thuisland Italië, dat start met Filippo Ganna, Alessandro De Marchi, Matteo Sobrero, Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini en een derde nog te bepalen vrouw.

Maar de blikvangers zijn misschien wel Tourwinnaar Tadej Pogacar en zijn vriendin Urska Zigart. De twee starten in de gemengde ploegenaflossing voor Slovenië. De mannen en de vrouwen starten apart, maar rijden wel over hetzelfde grotendeels vlakke tijdritparcours van 22,4 kilometer. Eerst vertrekken de drie mannen. Zodra de tweede man over de streep rijdt, mogen de drie vrouwen van start. De tijd van de tweede vrouw aan de finish geldt als eindtijd.

Volledig scherm Urska Zigart en Tadej Pogacar. © PRESSE SPORTS

5de keer Van Dijk?

Dan de tijdrit bij de vrouwen op vrijdag. Uiteraard zijn de Nederlandse vrouwen daar favoriet. Meer nog, in het vijfjarig bestaan van het EK tijdrijden bij de vrouwen ging de titel altijd naar een Nederlandse. Vorig jaar won Anna van der Breggen, de vier jaar daarvoor was Ellen van Dijk aan het feest. Zij is dit jaar opnieuw de grote favoriete, maar er zou weleens een eind aan de Nederlandse streak kunnen komen. De belangrijkste naam om daarbij in het oog te houden is de Zwitserse Marlen Reusser.

Overigens heeft het tijdritparcours — dat voor zowel de mannen als de vrouwen hetzelfde is en ook al in de gemengde aflossing wordt gebruikt — niet zo heel veel om het lijf. De 22,4 kilometer zijn grotendeels vlak met amper 172 te overbruggen hoogtemeters.

Volledig scherm Ellen van Dijk. © Photo News

Evenepoel versus Ganna en Küng

Nog op donderdag rijden de mannen hun EK-tijdrit. De eerste renner rolt rond 16 uur van het podium in Trento, de laatste is rond 17.30 uur binnen. Stefan Küng is de titelverdediger, vorig jaar haalde de Zwitser het voor Rémi Cavagna en Victor Campenaerts. Dit jaar is de concurrentie een stevig pakje groter. Met Filippo Ganna staat de wereldkampioen aan de start. En ook Bissegger, Asgreen, Affini en Tourwinnaar Tadej Pogacar doen mee.

En dan is er uiteraard nog Remco Evenepoel. Onze landgenoot heeft van het EK tegen de klok een doel gemaakt. Hij won in 2019 al eens de wedstrijd, toen in Alkmaar. Evenepoel gaf vorige week nog op met maagproblemen in de Benelux Tour, maar zou hersteld moeten zijn. Het valt af te wachten in hoeverre de vrij beperkte afstand en hoogtemeters zich lenen om verschillen te maken. Voor de ereplaatsen zal het wellicht dicht bij elkaar liggen.

Volledig scherm Remco Evenepoel. © Photo News

Kan Kopecky een vette vis binnenhalen?

Net als bij de tijdrit is de favorietenrol in de wegrit bij de vrouwen weer weggelegd voor de Nederlandse vrouwen. Van Vleuten, Van der Breggen, Vos, Vollering en Van den Broek-Blaak kunnen allemaal winnen, al is Van Vleuten wel de titelverdedigster. In het voordeel van de Nederlandse vrouwen: het wordt over 107 kilometer wellicht een zware wedstrijd.

Er moet zes keer een heuvel van 3,6 kilometer aan gemiddeld 4,7 procent bedwongen worden. In de laatste kilometers vlakt het rondje wel uit, wat dan weer kansen oplevert voor sommigen om terug te keren. De vraag is hoelang Lotte Kopecky kan overleven. Onze landgenote is schaduwfavoriete en haar ritwinst in de Vuelta doet het beste verhopen.

Volledig scherm Lotte Kopecky. © Photo News

Sterk deelnemersveld bij de mannen

Zondag is er dan vanaf 12 uur de apotheose van het EK. De mannen rijden in Trento dan hun wegrit over 179,2 kilometer. Net als de vrouwen wordt een plaatselijke klim van 3,6 kilometer aan gemiddeld 4,7 procent de scherprechter. De mannen moeten er in tegenstelling tot de vrouwen acht keer over, in afwachting daarvan is er in het wedstrijdbegin ook een heuvelachtige aanloop voorzien. Er liggen dus kansen voor punchers en sterke sprinters die een heuvel overleven.

Als we de deelnemerslijst erbij nemen, dan valt ons oog meteen op Sonny Colbrelli. De Italiaan bewees in de Benelux Tour in bloedvorm te zitten en koerst in eigen land. Ook de Slovenen met Mohoric, Pogacar en Roglic hebben een sterk blok. Net als de Denen (Vingegaard, Pedersen, Asgreen en Bjerg) en traditionele landen als Spanje en Frankrijk.

De Belgische ploeg is op papier een team met vrijbuiters in steun van Remco Evenepoel. Teuns, Vanhoucke, Campenaerts en Hermans kunnen allemaal een heuvel over. Wie weet komt er nog een appel uit de lucht vallen. Als één van de Belgen Europees kampioen wordt, dan komt er een plaatsje extra bij in de WK-selectie. Dat geldt ook voor de tijdrit.

Volledig scherm Remco Evenepoel. © Photo News