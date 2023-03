Van Pidcock over Benoot tot Soudal-Quick.Step: de uitblinkers en tegenvallers van de eerste voorjaarsklassiekers

Gouden KlassiekersMet de Omloop, Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samyn en de Strade Bianche zijn er al vier voorjaarsklassiekers afgewerkt. Welke renners sprokkelden reeds veel punten in de Gouden Klassiekers en wie kan de verwachtingen voorlopig niet inlossen? We maken het overzicht.

Uitblinkers

Tom Pidcock (Ineos, 29 miljoen euro)

De jonge Brit won afgelopen weekend met overmacht de Strade Bianche. Voor Pidcock was het de zege van de grote doorbraak. De voormalige wereldkampioen veldrijden past voor Parijs-Roubaix, maar zowel in Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen als in Luik-Bastenaken-Luik kan hij oogsten.

Tim Wellens (Team UAE, 22 miljoen euro)

Dé man van het openingsweekend. Na zijn goede prestaties in de Omloop en in Kuurne-Brussel-Kuurne hoopte Wellens in de Strade de hoofdvogel af te schieten, maar pech gooide roet in het eten. Als onze landgenoot deze vorm kan aanhouden, is hij een man om in elke voorjaarsklassieker - waar hij aan de start staat - rekening mee te houden.



Matej Mohoric (Bahrain-Victorious, 27 miljoen euro)

Ook de Sloveen maakte indruk in het openingsweekend. In de Strade kwam de winnaar van Milaan-Sanremo na een knappe wedstrijd als zesde over de streep. Mohoric is een gevaarlijke outsider voor zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix.

Tiesj Benoot (Jumbo-Visma, 24 miljoen euro)

Na zijn overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne stond Benoot eveneens op het podium van de Strade Bianche. Net als Pidcock neemt Benoot niet deel aan Parijs-Roubaix. De Gentenaar wil namelijk in de Amstel Gold Race en in Luik-Bastenaken-Luik meedoen voor de prijzen.

Arnaud De Lie (Lotto-Dstny, 20 miljoen euro)

De amper 20-jarige De Lie eindigde tweede in de Omloop en zevende in Kuurne-Brussel-Kuurne. In Gent-Wevelgem behoort hij tot het kransje favorieten en ook Milaan-Sanremo is een wedstrijd die hem op het lijf geschreven is.

Tegenvallers

Het is nog - te - vroeg om conclusies te trekken, maar voorlopig komen Soudal-Quick.Step en Alpecin-Deceunick er niet aan te pas.

Alpecin-Deceuninck kan natuurlijk wel weer rekenen op kopman Mathieu van der Poel. De Nederlander was niet super in de Strade Bianche, maar de tweevoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen hoopt in de Tirreno toe te groeien naar zijn topvorm.

Soudal-Quick.Step moet vooral hopen dat Lampaert, Asgreen en Alpahilippe beter worden.

