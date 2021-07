Van Marcel Kittel tot Ilan Van Wilder: welke renners verlieten vroegtijdig de ploeg van Iwan Spekenbrink

WielrennenIlan Van Wilder lijkt na anderhalf jaar Team DSM te verlaten . Onze jonge landgenoot is niet de eerste renner die het Duitse WorldTourteam ­vroegtijdig verlaat. Heel wat toppers gingen hem vooraf. Wat was de aanleiding en waar trokken ze naartoe? Een overzicht.

Marcel Kittel

De voormalige Duitse spurtbom was de eerste die zijn contract bij het toenmalige Giant-Alpecin verbrak. Kittel had een teleurstellend seizoen achter de rug en voelde niet meer het vertrouwen van de ploeg. Volgens hem lag de focus voornamelijk op klassementsrenners. Kittel vroeg zich af of er nog genoeg ruimte zou zijn om zijn ambities waar te maken en verbrak zijn contract bij Giant-Alpecin. De man die veertien etappes won in de Tour trok naar Etixx–Quick-Step.

John Degenkolb

Ook die andere Duitse topsprinter trok de deur bij Giant-Alpecin achter zich dicht. Degenkolb won het jaar voordien Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo, maar kende nadien een minder seizoen. De Duitser trok naar Trek-Segafredo, maar ook daar kon hij de hoge verwachtingen niet echt waarmaken. Hij komt tegenwoordig uit voor Lotto-Soudal.

Warren Barguil

De volgende ronkende naam die bij de ploeg van Iwan Spekenbrink vertrok, is de Fransman Warren Barguil. Hij won het jaar voordien de bolletjestrui in de Tour de France en maakte erg veel indruk onderweg. Barguil startte nog wel in de Ronde van Spanje van 2017 voor Team Sunweb. Daarin werd hij na de zevende etappe door de ploegleiding naar huis gestuurd. Barguil had, tegen de teamorders in, geweigerd te wachten op kopman Wilco Kelderman die in deze etappe lek was gereden. Het was de druppel te veel.

Edward Theuns

De man die onlangs tweede eindigde op het BK achter Wout van Aert kon zich ook niet aarden bij Team Sunweb. Onze landgenoot was de volgende die zijn contract ontbond. De reden was een verschil in visie. “Ik probeerde me aan te passen aan de manier van werken van het team, maar het lukte me echt niet. We verschillen in visie, dus we hebben besloten dat het beëindigen van het contract de beste optie is”, luidde het. Theuns keerde terug naar Trek-Segafredo waar hij nog altijd van de partij is.

Tom Dumoulin

Na acht jaar was het ook voor Tom Dumoulin genoeg geweest. Met Sunweb won Dumoulin onder andere de Ronde van Italië en werd hij tweede in de Ronde van Frankrijk. Dumoulin trok naar Jumbo-Visma, maar dat was tot op de dag van vandaag nog geen succes. De Nederlander stopte eventjes met wielrennen, maar probeert nu alles uit de kast te halen om een medaille te veroveren in het tijdrijden in Tokio.

Michael Matthews

De transfer van Matthews sloeg in als een bom. De Australiër was jarenlang een boegbeeld van de ploeg, maar vertrok uit het niets naar BikeExchange. Matthews lag nog één jaar onder contract bij Sunweb, maar gaf aan dat hij zichzelf niet zag in de toekomstplannen van de ploeg. Het was de zoveelste renner die vroegtijdig vertrok.

Wilco Kelderman, Sam Oomen

Wilco Kelderman heeft al heel wat pech gehad, maar won vorig jaar ei zo na de Ronde van Italië. Hij eindigde uiteindelijk derde na Geoghegan Hart en ploegmaat Hindley. Onze noorderbuur trok uiteindelijk dit seizoen naar BORA-hansgrohe, de ploeg van drievoudig wereldkampioen Peter Sagan. Ook een andere Nederlander zei Sunweb vaarwel. Sam Oomen koos voor een avontuur bij Jumbo-Visma.

Marc Hirschi

Hirschi had een contract bij Team DSM tot 31 december 2021, maar de beide partijen kwamen eind vorig seizoen overeen om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De Zwitser trok naar UAE Team Emirates, maar kon er nog geen potten breken. De breuk tussen Hirschi en DSM kwam er onverwacht. Het blijft gissen naar de reden. Zowel Hirschi als Team DSM gaven geen concrete uitleg. Ooit zal de waarheid wel boven water komen.

Ilan Van Wilder

Gisteren kwam Wielerflits met het nieuws dat ook Ilan Van Wilder de stal van Spekenbrink verlaat. Beide partijen zouden aansturen om een ontbinding van het contract. Van Wilder ging normaal de Vuelta rijden dit jaar, maar dat valt nu in het water. Waar de toekomst van de jonge Belg ligt, is nog onduidelijk. Wie wordt de volgende?

