Van Hooydonck blijft nuchter na nieuwe demonstratie Jumbo-Visma: “Beginnen zweven is dodelijk”

WielrennenHet Vlaamse openingsweekend is uitgedraaid op één grote show van Jumbo-Visma. Na de zege van Dylan van Baarle gisteren in de Omloop was Tiesj Benoot vandaag de beste in Kuurne-Brussel-Kuurne. Nathan Van Hooydonck maakte het feestje helemaal compleet door tweede te worden. “Ik heb drie weken de kamer gedeeld met Tiesj, dus het is een droom om samen de finale te rijden.”

KIJK. Van Hooydonck: “We moeten met de voeten op de grond blijven”

Dylan van Baarle op één, Christophe Laporte op drie. Dat was de Omloop gisteren. Vandaag in Kuurne-Brussel-Kuurne: Tiesj Benoot op één, Nathan Van Hooydonck op twee. Het peloton is opnieuw stevig met de neus op de feiten gedrukt - Jumbo-Visma is dé maat der dingen in het klassieke voorjaar. “Dit is een mooie start van het seizoen", glunderde Van Hooydonck na de koers. “Heel straf.”

De manier waarop Jumbo-Visma haast feilloos de ploegtactiek tot werkelijkheid maakt op het asfalt, maakt indruk. Alsof het niets is. “Het komt misschien makkelijk over, maar dat is het absoluut niet”, weerlegt Van Hooydonck. “We zien verschrikkelijk af, zowel op training als in koers. Iedereen is heel toegewijd aan het plan van de ploegleiding. Iedereen gelooft er ook in, zelfs al klinkt het soms misschien wat ambitieus ‘s ochtends in de bus.”

Volledig scherm © BELGA

Zelfde begeleiding als Van Aert

Van Hooydonck is net als zijn ploegmaats nog maar pas afgedaald van de Tenerife op Teide, waar ook Wout van Aert momenteel de basis legt voor de klassieke lente. Het werk op hoogte loont. “Ik heb er drie weken de kamer gedeeld met Tiesj, dus het is een droom om samen de finale te rijden. Heel veel renners gaan op hoogtestage, maar bij ons wordt het telkens uitvergroot omdat we nadien heel goed presteren. Kijk, ik ben een helper en help Wout aan een overwinning, maar ik krijg wel dezelfde begeleiding als hem. Dat maakt het verschil.”

Het openingsweekend heeft duidelijk gemaakt dat Jumbo-Visma met veel vertrouwen vooruit mag kijken. Zijn Van Hooydonck en co vertrokken voor een reeks overwinningen? “Ik hoop het wel ja”, lacht hij. “Maar we moeten nu vooral met de voeten op de grond blijven. Morgen is er een nieuwe dag en moeten we even hard werken als anders. Beginnen zweven is dodelijk.”

KIJK. Winnaar Tiesj Benoot: “We hebben de koers weer in handen genomen”

KIJK. Ploegleider Arthur van Dongen: “Heel sterke koers van de hele ploeg”