Van het debuut van Hirschi voor UAE tot Sagan die ritme op doet richting Ronde van Vlaanderen: dit is de Ronde van Catalonië

WielrennenNa de overwinning van Jasper Stuyven zaterdag in Milaan-Sanremo, is het vandaag weer koers. Van maandag 22 maart tot zondag 28 maart wordt de ronde van Catalonië afgewerkt. Tal van toppers maken hun opwachting in Catalonië. Wie pakt de felbegeerde eindwinst mee naar huis en welke renners moeten we in de gaten houden? Een oplijsting.

Aan kandidaten voor de eindzege geen gebrek in deze ronde van Catalonië. Ineos Grenadiers komt met een erg sterke ploeg aan de start, waar ze kunnen wedden op verschillende paarden. Zowel Carapaz, Porte, Thomas als Adam Yates verschijnen aan de start. Nog een opvallende naam die mits een goede vorm iets kan verwezenlijken, is Chris Froome. De viervoudige winnaar van de Ronde van Frankrijk is nog niet helemaal de oude, maar hij mag ons altijd verrassen.

Daarnaast is het uitkijken naar Jumbo-Visma met kopman Steven Kruijswijk en Deceuninck.Quick-Step met de sterk rijdende João Almeida. Ook Quintana (Arkéa), Valverde en Mas (Movistar), Hugh Carthy (EF Education) en Simon Yates (BikeExchange) kunnen een gooi doen naar de eindezege.

Opvallende figuren

Eindelijk, het is zover! Marc Hirschi maakt zijn langverwachte debuut voor UAE Team Emirates. Hij was de wielersensatie van 2020. Hij won de Waalse Pijl, een rit in de Tour en werd derde op het WK. Voor de 22-jarige Zwitser wordt het zijn eerste wedstrijd sinds zijn tweede plek in Luik-Bastenaken-Luik op 4 oktober vorig jaar. Nadien gebeurde er heel wat rond hem. Hij vertrok bij Sunweb om onduidelijke redenen en tekende een riant contract bij UAE. Zijn seizoensdebuut werd eerder voorzien, maar verschillende blessures hielden hem aan de kant. Benieuwd wat hij deze week kan.

Ook de naam van Peter Sagan valt op. Na zijn coronabesmetting verkiest hij deze rittenwedstrijd boven de Vlaamse klassiekers. Sagan werd afgelopen zaterdag nog knap vierde in Milaan-Sanremo. Het is al de vierde keer dat hij in het eerste monument van het seizoen, net naast het podium valt. Via deze Ronde van Catalonië wil hij ritme opdoen richting Ronde van Vlaanderen.

Tien Belgen

Bij de tien Belgen die aan de start komen, vallen vooral de namen van Lotto-Soudal renners Harm Vanhoucke en Thomas De Gendt op. Vanhoucke was al erg sterk in de UAE Tour en Parijs-Nice, benieuwd wat hij deze week kan. Wat kan neoprof Jordi Meeus (Bora-hansgrohe)? Woensdag eindigde hij nog knap vierde in Nokere Koerse. Verder zijn ook Jan Bakelants (Intermarché-Wanty), Dries Devenyns, Pieter Serry (Deceuninck.Quick-Step), Maxim Van Gils, Steff Cras, Sylvain Moniquet (Lotto-Soudal) en Sander Armée (Team Qhubeka ASSOS) van de partij.

