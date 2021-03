Van Evenepoel tot Van Aert: geen enkel land won de laatste jaren tijdritten met zo veel verschillende renners

WielrennenKasseispecialisten genoeg in België over de jaren heen, maar veel goede tijdrijders hadden we niet. Tot in 2019 de kentering kwam. Met de tijdritzege van Wout van Aert in de Tirreno Adriatcio gisteren, hebben sinds 2019 al zes landgenoten een race tegen de klok in een UCI-wedstrijd gewonnen. Geen enkel land doet beter. Een oplijsting.

1) Tim Wellens (Ruta del Sol, 22 februari 2019)

De renner van Lotto-Soudal is altijd goed vroeg op het seizoen en dat liet hij toen ook duidelijk merken. Wellens won naast de tijdrit in de Ruta del Sol eveneens het eindklassement van de Spaanse rittenkoers. In de tijdrit verwees hij Astana-renners Jakob Fuglsang en Ion Izagirre naar de dichtste ereplaatsen. Wellens staat niet gekend als een gepatenteerd tijdrijder, maar bewees dat hij meer dan zijn mannetje kan staan in een race tegen de klok.

Volledig scherm Tim Wellens won de tijdrit in de leiderstrui. © Photo News

2) Victor Campenaerts (Tirreno Adriatico, 19 maart 2019)

De werelduurrecordhouder was een beetje de pionier van de uitstekende tijdrijders in ons land. Zowel in 2017 als in 2018 werd hij Europees kampioen tijdrijden. Een jaar later won hij de afsluitende tijdrit in Tirreno-Adriatico. Hij was de beste voor Ronde van Vlaanderen-winnaar Alberto Bettiol en de Nederlandse hardrijder Jos van Emden. Campenaerts legde zich jarenlang toe op het tijdrijden, maar probeert nu ook te scoren op andere terreinen.

Volledig scherm Victor Campenaerts won als Europees kampioen tijdrijden de afsluitende tijdrit in Tirreno Adriatico. © Photo News

3) Yves Lampaert (Ronde van Zwitserland, 22 juni 2019)

Onze landgenoot van Deceuninck.Quick-Step won tot ieders verbazing de individuele tijdrit in de Ronde van Zwitserland. Hij versloeg er absolute wereldtoppers in het tijdrijden als Rohan Dennis, Kasper Asgreen en Sören Kragh Andersen. In Parijs-Nice van afgelopen week werd de West-Vlaming negende in de race tegen de klok. De Zwitser Stefan Bissegger kroonde zich tot winnaar.

Volledig scherm Yves Lampaert was de beste in de race tegen de klok in de Ronde van Zwitserland. © Photo News

4) Dylan Teuns (Ruta del Sol, 23 februari 2020)

We kenden onze landgenoot vooral als heuvelspecialist, maar tijdrijden kan hij dus ook. De winnaar op La Planche des Belles Filles in de Tour de France won in februari 2020 de tijdrit in de Ruta del Sol. Hij was een fractie sneller dan Jakob Fuglsang. Hij hield op het eind uiteindelijk 0,8 seconden over op de Deen.

Volledig scherm Teuns snelde naar de zege in de tijdrit. © Photo News

5) Remco Evenepoel (Vuelta a San Juan Internacional, 28 januari 2020)

De Kannibaal van Schepdaal won al verschillende tijdritten in zijn tot nu toe nog jonge profcarrière. In de Vuelta a San Juan Internacional te Argentinië versloeg hij de huidige wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna. Ook in de Ronde van Algarve was hij de sterkste. Daar was hij de beste voor de Australiër Rohan Dennis. Op het WK tijdrijden van 2019 moest hij enkel die Rohan Dennis vooraf laten gaan. In datzelfde jaar kroonde hij zich ook tot Europees kampioen tijdrijden.

Volledig scherm Remco Evenepoel verlsoeg Filippo Ganna in Argentinië. © BELGA

6) Wout van Aert

De Belgische kampioen tijdrijden, won gisteren de afsluitende tijdrit van de Tirreno Adriatico. Onze landgenoot reed sneller dan Europees kampioen tijdrijden Küng en wereldkampioen tijdrijden Ganna. De renner van Jumbo-Visma won in de Tirreno twee ritten en werd ook tweede in het eindklassement. De Sloveen Tadej Pogacar won de rittenkoers van een week.

Volledig scherm Wout van Aert kan echt alles. Tijdrijden,klimmen, sprinten er is niets wat hij niet kan. © AFP