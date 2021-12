Van enkel Van Hooydonck aan zijn zijde tot plots bijzonder sterke voorjaarsploeg: dit zijn de nieuwe mannen rond Wout van Aert

Tiesj Benoot (27, ex-DSM)

De man die in elke klassieker, behalve Parijs-Roubaix, tot het allerlaatste moment aan zijn zijde moet kunnen blijven. Benoot is een renner met een grote motor, maar is geen afwerker — hij heeft geen sprint. Hij komt als helper voor Van Aert, maar kan in een tactische koers ook als bliksemafleider en schaduwkopman uitgespeeld worden. Van Aert vertrouwt hem ten volle.

Volledig scherm Tiesj Benoot met Wout van Aert in de Belgische driekleur. © BELGA

Tosh Van Der Sande (31, ex-Lotto-Soudal)

Versterking in de breedte. Van Der Sande wordt een belangrijke pion in de pre-finale. Hij heeft een ferm pak ervaring en is vinnig, slim en handig. Moet Van Aert in goeie positie naar/door de cruciale passages loodsen. Kan in een sprint met een kleinere groep ook de rol van lead-out voor Van Aert op zich nemen. Is ook zeer geschikt voor de heuvelklassiekers.

Volledig scherm Tosh Van der Sande. © Photo News

Christophe Laporte (28, ex-Cofidis)

Zette dit jaar een grote stap vooruit in het klassieke werk. Reed finale in de Omloop, Waregem, de Ronde en Roubaix. Verkiest een rol als helper bij Jumbo-Visma boven het kopmanschap bij Cofidis. Wellicht voelt hij dat hij net tekortkomt voor het allerhoogste niveau. Is met zijn snelheid nog steeds in staat om zelf een koers te winnen.

Volledig scherm Christophe Laporte. © BELGA

Mike Teunissen (29, ex-geblesseerd)

Stond twee jaar geleden nog naast Van Aert, als cokopman, maar blessures aan de knie en het bovenbeen, telkens na een val, hielden hem anderhalf jaar aan de kant. Toonde in de jongste Tour dat hij eindelijk terug is. Speelde een belangrijke rol bij Van Aerts dagwinst op de Champs-Elysées. Teunissen is sterk en snel en moet ook in de klassiekers een belangrijke helper van Van Aert worden.

Volledig scherm Mike Teunissen. © EPA

Lees ook.