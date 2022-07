Van een brug van 18km tot klimmen naar een landingsbaan: de opvallendste passages in het parcours van de Tour

BEKIJK. Analist Michel Wuyts en bondscoach Sven Vanthourenhout bespreken het parcours: “Het gaat een Tour van razernij worden”

Etappe 2: waaiers op 18km lange brug?

De Tour de France opent met een tijdrit in Kopenhagen - de meest noordelijke Grand Départ ooit. Op dag twee kan de wind langs de Deense kusten een belangrijke rol spelen. De renners rijden zowel noord-, west- als zuidwaarts langsheen water om uiteindelijk aan de Storebaelt Bridge, ook wel de Grote Beltbrug genoemd, te belanden. Het peloton rijdt liefst achttien kilometer over de gigantische hangbrug, de finish ligt amper twee kilometer verder. Waaieralarm dus.

Etappe 5: mini-Parijs-Roubaix

Op woensdag 6 juli staat de gevreesde kasseirit op het menu. Tussen Lille en Arenberg moet het Tourpeloton liefst over elf kasseistroken. Om van te smullen voor liefhebbers, om tegen op te kijken voor klassementsmannen. Want pech loert achter iedere kassei.

Etappe 6: start in België

De Tour komt even op bezoek in ons land voor de langste etappe. Vanuit Binche rijdt de karavaan 60 kilometer op Belgisch grondgebied om dan de (Franse) Ardennen in te trekken. De langste Touretappe, met finish in Longwy, bedraagt 219,9 kilometer.

Etappe 8: klimmen naar Olympisch Stadion

De achtste etappe voert het peloton van Frankrijk naar Zwitserland. De renners trekken langs de boorden van het Lac Leman naar Lausanne, waar met de klim naar het 600 meter hoog gelegen Olympisch Stadion een pittig einde voor de wielen wordt geschoven. De slothelling is 4,8 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 4,6%.

Etappe 11: eerste keer Granon in 36 jaar

Op 13 juli heeft het peloton al meerdere bergritten achter de rug. Zoals de finish op La Planche des Belles Filles in etappe zeven. Maar de elfde rit is pas echt zware kost. Zo staan er enkele mythische cols op het menu. In volgorde: de Lacets de Montvenier, de Col du Télégraphe, de Col du Galibier (met zijn 2.642m hoogte het dak van de Tour) en de Col du Granon. De slothelling van buiten categorie komt voor het eerst in 36 jaar aan bod in de Ronde van Frankrijk. In 1986 reed Greg LeMond er ploegmaat Bernard Hinault uit de gele trui.

Etappe 12: epische rit met finish op Alpe d’Huez

Zeg gerust koninginnenrit (deel 1). Slotdag in de Alpen met drie cols buiten categorie, stuk voor stuk klassiekers. Voor de tweede dag op rij staat de Galibier op het programma. Nadien volgt de Croix de Fer en de slotklim naar Alpe d’Huez, waar de Tour in 2018 voor het laatst kwam. In totaal 4.750 hoogtemeters in deze zit, de meeste van de hele Tour.

Etappe 17 en 18: aankomst op landingsbaan, daags nadien kanjers van cols

Drie zware Pyreneeënritten na elkaar. Etappe 16 is een opwarmertje voor de twee ritten nadien. In etappe 17 ligt de finish op het steile vliegveld (aan de landingsbaan) in Peyragudes. De laatste 2 kilometer zijn moordend, met stroken tot van 16%. Daags nadien volgt de koninginnenrit (deel 2). Als afsluiter van de Pyreneeën krijgen de renners nog drie kanjers van cols te verwerken: de Col d’Aubisque, de Col de Spandelles en de finish op Hautacam. Hier wordt allicht de Tour beslist. Al staat er twee dagen later nog een relatief vlakke tijdrit van 40,7 kilometer op het menu. De laatste krachtmeting in deze Ronde van Frankrijk.

