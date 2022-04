Van dit uitzicht genieten Wout van Aert en z'n Sarah nu ze de batterijen na lang voorjaar weer opladen

Wielrennen Uw gids voor Luik-Bastenaken-Luik: hoe ziet het parcours eruit? Naar welke toppers moeten we uitkijken?

Met Luik-Bastenaken-Luik wordt er een streep getrokken onder het klassieke voorjaar. Al is ‘La Doyenne’ geen koers om even uit te bollen. Het wielermonument staat met tien pittige hellingen en 4.500 hoogtemeters garant voor een slijtageslag. In de absolute finale moeten La Redoute en La Roche-aux-Faucons voor afscheiding zorgen. Met Dylan Teuns, Wout van Aert en Remco Evenepoel hebben we enkele (schaduw)favorieten voor de zege. Ontdek er hier alles over!

24 april