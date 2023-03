Van der Poel zet Pogacar, Ganna en Van Aert op hun nummer op de Poggio en wint Milaan-Sanremo

Michel Wuyts en Jan Bakelants, het comment­aarduo van Mil­aan-Sanremo: "Van der Poel kan nog meer uit carrière halen in een ploeg zoals Ineos of Quick.Step”

Michel Wuyts (66) had gemakkelijk de vader van Jan Bakelants (37) kunnen zijn. Zaterdag zitten ze samen in de commentaarcabine van Milaan-Sanremo (live op VTM). Bakelants, het groentje en Wuyts, de ervaren rot. “Toch zal ik meer van Jan leren dan omgekeerd. Hij kent alle ins en outs van het peloton, hij is maandag nog met Van Aert gaan fietsen.” Een exclusief dubbelinterview over La Primavera, goede wijn, Van der Poel en de afwezigheid van de “enige renner die misschien bij machte is om Pogacar te volgen als die van ver aanvalt.”