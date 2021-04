Van der Poel zegt dat hij op zijn waarde is geklopt: “Er zat niets meer op mijn sprint, Asgreen is de verdiende winnaar”

Wielrennen KOERS KORT. Valverde boekt in GP Indurain eerste seizoensze­ge

3 april 40 is hij intussen, maar Alejandro Valverde is alive and kicking. De Spanjaard van Movistar heeft in Spanje voor de derde keer de GP Indurain op zijn naam geschreven. Valverde rekende in de lastige finale af met het Astana-duo Lutsenko-Sanchez en kwam solo aan. Voor Movistar - en dus ook voor Valverde - is het de eerste zege van 2021.