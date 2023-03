Van der Poel wint 62 jaar na grootvader Poulidor: “Mijn seizoen is geslaagd, maar ik wil zeker nog een Monument winnen”

Hij was met twijfels uit Tirreno-Adriatico gekomen, maar op de Via Roma mochten die vraagtekens allemaal de prullenmand in. Mathieu van der Poel voegde na twee keer de Ronde van Vlaanderen ook Milaan-Sanremo toe aan zijn palmares, na een machtsexplosie op de Poggio. En dat 62 jaar nadat wijlen grootvader Raymond Poulidor ‘La Primavera’ op zijn naam schreef.

KIJK. De slotkilometer van Van der Poel

Mathieu van der Poel is de man van de grote momenten. Wisselvallig in Tirreno-Adriatico, maar onweerstaanbaar in Milaan-Sanremo. Wat een nummer, zeg. Wegpoefen op de Poggio en dan solo aankomen op de Via Roma. “Winnen was natuurlijk het doel vandaag, maar als ik de manier waarop had mogen kiezen, was dit toch een van de mooiste manieren”, glunderde de Nederlander bij VTM Nieuws. “Op de Poggio voelde ik dat ik nog overschot had voor een demarrage. Gelukkig vond ik nog een gaatje tussen Pogacar en de muur. Ik ben heel blij met deze zege.”

Met zijn overwinning treedt Van der Poel in de voetsporen van wijlen grootvader Raymond Poulidor, die in 1961 ook won in Sanremo. “Dat is toch wel bijzonder. Niet alleen omdat hij toen won, maar ook omdat dit een Monument is. Iedereen wil hier op een dag winnen. Hier was ik al op gefocust sinds het WK veldrijden.”

Van der Poel heeft met dit exploot alle vraagtekens die na Tirreno-Adriatico achter zijn naam stonden weggeveegd. “De Tirreno ging niet zo goed als verwacht, maar ik wist dat ik vandaag wel al een stuk beter zou zijn - al was het nog steeds veel beter dan ik verwacht had. Of mijn seizoen nu geslaagd is? Ja, als ik een Monument win is mijn seizoen geslaagd. Maar dat wil niet zeggen dat ik er niet nog één wil winnen. Een feestje vanavond? Misschien wel, ja. (lacht)”

