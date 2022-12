Van der Poel vrijgesproken na incident met tienermeisjes in hotel aan vooravond van WK in Australië: “Was sprake van provocatie”

WielrennenMathieu van der Poel (27) is in hoger beroep vrijgesproken na het incident met twee tienermeisjes in zijn hotel aan de vooravond van het WK op de weg in Australië. De Nederlander hoeft zo geen geldboete te betalen en mag het land gewoon weer in. Voor Alpecin-Deceuninck, de ploeg van Van der Poel, is het hoofdstuk nu afgesloten.

De gebeurtenissen dateren van eind september, toen Van der Poel naar Australië was afgezakt om in Wollongong een gooi te doen naar de wereldtitel op de weg. Vlak voor de start vertelde de Nederlander plots dat hij een groot deel van de nacht had doorgebracht op het politiekantoor, nadat hij in het hotel een aanvaring had gehad met twee tienermeisjes.

Volgens de gerechtsdocumenten klopten de meisjes rond 20 voor 11 ‘s avonds herhaaldelijk op de deur van Van der Poels kamer, om dan weer te vluchten naar hun eigen kamer. Dat “frustreerde” Van der Poel, aangezien hij de volgende ochtend moest koersen. Hij zou gewacht hebben tot de meisjes nog een keer klopten, om hen dan achterna te gaan, tot in hun hotelkamer.

Vervolgens confronteerde Van der Poel de meisjes en pakte hij één van de twee bij beide armen, om haar dan tegen een muur te duwen en te roepen tegen haar. Daarbij liep het meisje een kleine wonde aan de arm op. Toen het andere meisje probeerde weg te lopen, drukte Van der Poel ook haar tegen de muur. Om 5 voor 11 arriveerde de politie aan het hotel en werd Van der Poel meegenomen naar het politiebureau, waar officieel klacht werd ingediend en zijn paspoort in beslag werd genomen.

Een van de meisjes liep een kleine schaafwonde op bij het incident.

De renner van Alpecin-Deceuninck zou de politie verteld hebben dat hij gefrustreerd was dat de meisjes bleven kloppen, ondanks de uitdrukkelijke vraag van vriendin Roxanne Bertels om ermee te stoppen. Hij gaf wel toe dat zijn acties fout waren. Om 4 uur ‘s ochtends kwam Van der Poel weer aan in het hotel, zes uur later ging de wegrit al van start. Van der Poel verscheen nog wel aan het vertrek, maar stapte al snel uit de koers.

Bij terugkomst in Zaventem toonde Van der Poel berouw. “Ik had niet de bedoeling haar pijn te doen. Iedereen die me kent, weet dat ik nog nooit iemand pijn heb gedaan. Die geruchten over dat duwen, die kloppen niet. Er zijn twee versies van het verhaal. Alleen was het vanuit Australië moeilijk om dat te weerleggen. Ik heb er spijt van en heb een fout gemaakt. Ik had dat niet moeten doen. Maar het is nu helaas eenmaal gebeurd. Ik had de receptie moeten bellen of iemand op de hoogte brengen, maar dacht het zelf te kunnen oplossen. Dat is fout uitgedraaid.”

Provocatie

Juridisch kreeg het verhaal nog een staartje: hij moest twee geldboetes van 1.500 Australische dollar betalen én mocht drie jaar het land niet meer in. Die straffen zijn vandaag opgeschort nadat Van der Poel in hoger beroep gelijk kreeg van de rechtbank van Sydney, die oordeelde dat het gedrag van de kinderen “irritant” was. Volgens de rechter was er sprake van een “significant niveau van provocatie” en “dwaas gedrag van kinderen waar geen toezicht op werd gehouden”. Hij stelde dat Van der Poel met het mislukte WK én de mediastorm al voldoende gestraft was voor de feiten.

Daarmee gaf de rechter gehoor aan het betoog van Michael Bowe, de advocaat die de verdediging van Van der Poel op zich nam. Hij zei in de rechtbank dat het incident zijn cliënt “uitzonderlijke schaamte en vernedering” had bezorgd en dat Van der Poel “in de val was getrapt” bij de meisjes, die hem “met opzet uitdaagden”. Bowe vertelde aan ‘NCA NewsWire’ dat hij zijn cliënt nog niet gehoord heeft. “Maar hij zou wel heel, heel blij zijn. Hij hoefde niet veroordeeld te worden, hij is een toegewijd sportman en wielrenner. Het is heel belangrijk dat deze veroordeling verworpen is.”

Alpecin-Deceuninck laat aan onze redactie weten dat het Australisch hoofdstuk hiermee afgesloten is. Het kamp-Van der Poel zal geen verdere (gerechtelijke) stappen ondernemen en niet verder reageren op de zaak.

Mathieu van der Poel (links) in actie in Wollongong.