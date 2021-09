Van der Poel voor Antwerp Port Epic: “Testen of het nut heeft om verder te werken voor het WK en Roubaix”

WielrennenMathieu van der Poel speldt in de Antwerp Port Epic voor het eerst weer een rugnummer op sinds zijn valpartij op de Olympische Spelen. De Nederlander wil daarbij een knoop doorhakken: heeft het zin om met rugproblemen naar het WK in Leuven te trekken? “Ik zal snel voelen of het nut heeft of niet.”

Komt het nog op tijd goed met de rug van Mathieu van der Poel? De renner van Alpecin-Fenix stond bij de start van de Antwerp Port Epic de pers te woord en daarbij was zijn rug gespreksonderwerp nummer één. “Ik heb deze wedstrijd uitgekozen als test met het oog op het WK en Parijs-Roubaix. Dit is een echte koers waarbij voortdurend wordt opgetrokken. Ik ben in elk geval van plan om uit te rijden, maar ik moet zien of mijn rug het houdt.”

Die rug baart Van der Poel al weken zorgen. De Nederlander had voor Tokio lichtjes last, maar dat veranderde na een val in het mountainbiken. “Die val was niet de oorzaak, maar het zal er geen goed aan gedaan hebben. Er is wat vocht tussen de wervels gekomen. Ik heb deze week weer degelijk kunnen trainen, maar daarvoor was dat niet het geval. Ik wil nu testen wat het in koers geeft om te zien of het nog de moeite is om nog te blijven werken voor mijn komende doelen.”

“Ik vermoed wel dat ik snel zal voelen of het nut heeft of niet. Het heeft weinig zin om op 80 procent naar het WK te trekken. Er zit progressie op mijn rug, maar het moet natuurlijk opgelost geraken. Op training voel ik het nog altijd als ik doorrijd of blokken doe. Het is dus zeker nog niet 100 procent in orde. Vanavond weten ik en jullie meer.”

