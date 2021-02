Van der Poel start wegseizoen met overwinning na waaieroorlog in openingsetappe UAE Tour

WielrennenMathieu van der Poel heeft zijn wegseizoen begonnen zoals hij zijn veldritseizoen beëindigde heeft: met winnen. De Nederlander won de openingsetappe van de UAE Tour in de sprint voor langenoot David Dekker. De koers werd geanimeerd door een ware waaieroorlog doorheen de woestijn. Van der Poel is meteen ook de eerste leider in de wedstrijd.

We hebben er door de afgelasting van de koersen in Australië iets langer moeten op wachten dan normaal, maar met de UAE Tour ging de kop van de World Tour anno 2021 dan toch eindelijk af. De koers in de Verenigde Arabische Emiraten was vorig jaar de eerste wedstrijd die te lijden had onder het coronavirus. Terug naar het uur nul met andere woorden.

Met Tour-winnaar Tadej Pogacar, titelverdediger Adam Yates en mannen als Mathieu van der Poel, Filippo Ganna, Joao Almeida, Caleb Ewan, Pascal Ackermann en Chris Froome was het deelnemersveld aan de start in Madinat Zayed in elk geval om van te likkebaarden. Ook op post: de wind en dan is het middenin de woestijn altijd hopen op waaiers.

De hoop van de waaierfans werd snel werkelijkheid. De vlag was nog niet naar beneden of het peloton werd meteen in diverse stukken getrokken. Op de voorposten vooral Alpecin-Fenix met Van der Poel en Deceuninck-Quick.Step met klassementsman Joao Almeida. De Portugees nam meteen bonificatieseconden bij de tussensprint.

Volledig scherm © Photo News

De oorlog duurde daarna onverminderd voort. Deceuninck-Quick.Step bleef bepalend en zette na een kort intermezzo de boel opnieuw op de kant. Van der Poel, Pogacar, Adam Yates, Viviani en Gaviria lieten zich niet verrassen. De rest was gezien en verzeilde in één van de mongolenwaaiers achterop. Daarbij onder meer ouderdomsdekens Valverde, Nibali en Froome. Zij kregen allemaal vier minuten of meer aan de broek.

Aan duizelingwekkende snelheden ging het uiteindelijk met de eerste groep in sneltempo naar de streep in Al Mirfa. Klassementsmannen Pogacar, Yates en Almeida waren sowieso de winnaars van de dag - we mogen nu al zeggen dat één van die drie zonder ongelukken de UAE Tour wint. Verder was het uitkijken wie in de sprint de dagzege zou pakken.

Op papier kondigde zich een duel aan tussen Viviani en Gaviria, maar met een sterke en gretige Van der Poel was het uiteraard altijd oppassen. Ook Deceuninck-Quick.Step had nog wat kaarten te speelden. Almeida en Cattaneo torpedeerden met late uitvallen de boel. Vooral die laatste verzamelde een voorsprong van betekenis, maar Alpecin-Fenix en een verrassende Gaviria dichtten het gaatje.

Vreemd manoeuvre van de Colombiaan, dat uiteraard wel in de kaart speelde van Viviani en Van der Poel. Gaviria had z’n pijlen verschoten en dus ging het tussen die twee voor de dagzege. De Italiaan zette als eerste aan, maar de wereldkampioen veldrijden kwam er met groot machtsvertoon over. Landgenoot David Dekker - zoon van ex-prof Erik - werd nog tweede. Morkov finishte als derde.

Volledig scherm © AFP

Van der Poel: “Ik had vanaf het begin goeie benen”

Mathieu van der Poel is met een knal aan zijn wegcampagne begonnen. De Nederlander had de zege in de Verenigde Arabische Emiraten niet verwacht. “Ik nam na het WK veldrijden een week vakantie en daarna trainde ik een week met de ploeg. Ik teer hier in de woestijn duidelijk nog op mijn cyclocross-vorm.”

“Ik had de zege nog niet verwacht”, zegt Van der Poel. “Toch had ik al van bij de start goeie benen. Het was winderig en lastig en dan weet ik dat ik het in een sprint kan afmaken. Hoe harder de wedstrijd, hoe beter mijn sprint. Het was een kwestie van in de goeie positie te zitten en dan vol aan te gaan tegen Viviani.”

Van der Poel had ook lovende woorden voor ploegmaat Gianni Vermeersch. “Hij deed geweldig werk in de finale door Cattaneo en Gaviria binnen schot te houden. Ik had dit niet verwacht, het is leuk om zo mijn wegseizoen te beginnen.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News